De curând, Daniela Crudu și-a dorit să scape de un „ultim defect” și astfel le-a cerut medicilor să îi scoată puțina grăsime pe care o mai are pe abdomen și coaste. Doar că a fost imediat refuzată.

În noiembrie 2019, Daniela Crudu ar fi fost victima „drogului violului”, după ce a petrecut într-un club de fițe din București. În urma incidentului, prietenii ei au dus-o acasă pe brațe.

„Nu ştim ce s-a întâmplat cu exactitate în acea noapte. Ne-am mirat toţi atunci când am văzut-o pe Dani într-o stare foarte proastă la scurt timp după ce a băut un păhărel. Niciodată nu a fost aşa! Totul s-a întâmplat când s-a întors de la baie şi a gustat din licoarea pe care o comandase. Îi era atât de rău încât a trebuit să o ducem acasă pe braţe. Mai mult, câteva zile, a stat în pat şi nu şi-a revenit, semn că în local poate a fost ceva în neregulă! Acum, ea este bine, însă atunci, i-a fost dificil”, au dezvăluit apropiaţii fostei asistente TV.

Cineva a vrut să îi facă rău Crudeței

„A fost ziua Andreei Podarascu şi am fost în club. Mi-a fost foarte rău, din ce mi-a spus prietena mea, am şi vărsat. S-a intamplat ceva ciudat. Nu avea cum să îmi fie asa de rau, pentru că am băut un singur pahar. Nu ai cum să cazi pe jos şi să nu îţi aduci aminte de la unul singur, repet. Am primit un cocktail de la o fata, mi-a zis că mă admiră. Prietena mea nu m-a dus la spital, ci m-a ţinut în casă, a avut grijă de mine. Trebuia să mă ducă la o clinica, dar îi era teamă de jurnalisti. Era să mor”, a povestit ea în presă, scrie Cancan.

