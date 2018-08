Lungul drum spre KRAMATUNGA. Din Pontul Euxin până în INDIILE OLANDEZE. Reporter de Cursă Lungă

Eu nu-s ca Băse să spun că atunci când acostam într-un port dădeam iama prin biblioteci şi muzee. La douăzeci şi ceva de ani, după câteva săptămâni, uneori şi mai bine de o lună, timp petrecut pe mare, aveam alte priorități în escale





Cu alte cuvinte, io am văzut lumea de jos în sus. Adică prin prisma drojdiei scursurilor speluncilor și tractirelor din porturi de pe șase continente. Că tot mă mişc io ca melcu', de la o gonartroză de care apa de mare nu e deloc străină, fac pe mine de râs cînd rememorez anumite faze. Şi, nu, nu trăiesc din amintiri. Io chiar am memorii dintr-o perioadă în care românii nu știau bine nici unde-i Varna, darămite Tanjung Priok. Adică portul Jakartei, capitala Indoneziei. Am ajuns în Batavia după un marș de poveste, cu cargoul de 15.000 TDW Rîureni, în primăvara lu’ ’96. Încărcasem din Iliciovsk și Odesa, Ucraina, niște fierătanii cu destinația fixată în fostele Indii Olandeze. Comandant era nea Ilie Ignat, zis „Ilie P...ă lungă”. Secund era unu’ Moga, care avea brevet de comandant, da’ nu-i mai dădea nimeni comanda unui vapor, că luase foc cu două și se pusese pe uscat cu alte trei. Sau invers. Of. II Punte tocmai ieșise de la dezalcoolizare și treiarul era la primul voiaj. Unde mai pui că șefu' mecanic, unu’ poreclit „Pleșa Prostu”, era distrus dacă trebuia să coboare în „mașină”. Se puneau pariuri pe care picior sau mână urma să se mâzgălească cu vasilină, să pară că a muncit. Mare curaj am avut...

Cum a intrat comandantul în alarmă d incendiu la nădragi

Şi am purces noi la un marș prin Marea Neagră, Bosfor, Dardanele, Pireu – pentru bunkeraj – Suez, Marea Roșie, Bab-El-Mandeb, Djibouti, Colombo și, în final, trecând pe lângă vulcanul Krakatoa, în strâmtoarea Sunda, dintrea Java și Sumatra, tocmai la Tanjung Priok. Prima fază tare a fost pe pasa dintre Ililiciovsk și Odessa. Nea Ilie era rupt de beat. Mai întâi și-a vărsat o cană de cafea fierbinte fix pe prohab. De fapt, era o manevră logică de PSI, că îi căzuse țigara din mână și-i ardea fuduliile. Apoi, după ce s-a dus în cabină şi și-a schimbat nădragii, a căzut de pe scaun și a rămas într-o catalepsie bahică, de s-a speriat pilotul, un moldovean pripășit la Odessa: „Şi fașii dom’ comandat! A căzut dom’ comandant!”. Șeful electric, un grăsan simpatic pe nume Mircea Gavrilă a decretat: „Lasă-l în p...a mea acolo, că se scoală și mai zice o prostie. Hai să băgăm vaporul în port!”. L-am băgat.

Victoriţa din Odesa şi tahometrul ei special

Despre curvele ucrainence vorbim altădată. Ba nu! Mi-aduc aminte de o secvență de tot râsu’. Prima într-o speluncă numită, în traducere, „La Cambuză”, vizavi de celebra operă odessiană. Tocmai ne îmbătam cu niște negri de pe o fregată americană, aflată în vizită, în Ucraina. Mai băusem cu ei la Vraja Mării, de la Poarta 1 din Constanța, înainte de plecarea în voiaj. Și cum ne băgam și ne scoteam noi, pe românește, auzim o voce cristalină de moldoveancă: „Mă, când v-oi apuca di p...ă și v-oi învârti di trei ori deasupra capului, prafu’ s-alegi di voi!”. Era Victorița. Am negociat cu ea la sânge, că era frumoasă, deci scumpă. 18 dolari pentru 18 minute. Atât mai aveam în buzunar. A dracu’, parcă avea tahometru între măsele. Şi am uitat de o micționare de senzație la Iliciovsk, sau Ilicevsk, pe rusește. Mai eram cu un coleg și ne întorceam seara din oraș. Ne tăia rău de tot și ajunsesem într-o piață mare cu o statuie uriașă în mijloc. Beznă ca dracu’. Ne-am uşurat pe soclu și am plecat. A doua zi am aflat că am avut mare noroc că nu ne-a văzut nimeni. Era statuia lu' Lenin. Dacă ne vedea careva Siberia scria pe noi.

Un marş ca personalul de Mizil

