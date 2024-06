International Ko Lanta, una dintre cele mai fascinante destinații din Thailanda. Prețurile hotelurilor sunt pe măsură







Ko Lanta este una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din Thailanda. Prețurile hotelurilor sunt destul de piperate în zonă, iar mulți dintre turiști sunt dezamăgiți de serviciile primite. Layana Resort & Spa este unul dintre hotelurile de 5 stele care are un rating foarte bun. Doar că nu toți turiștii sunt de acord. ”În niciun caz, acesta nu este un bar de stațiune de 5*. Camerele sunt bine amenajate, dar învechite și au nevoie de atenție.

Stațiunea în sine este bine, dar cu mult sub ceea ce aș clasifica ca 5* și cu siguranță nu justifică prețul. Vă rog, nu comandați din meniul barului... Totul este prăjit și servit cu cartofi prăjiți, care au gust de preparat gătit înainte. Uleiul, probabil, nu a fost schimbat de ani de zile”, a scris unul dintre turiști.

Una dintre cele mai scumpe stațiuni

Nici Pimalai Resort and Spa, un hotel al cărui preț este de 900 de dolari pe noapte nu pare să mulțumească pe toată lumea. ”Ne-am cazat cu familia într-o vilă cu 2 dormitoare și am fost taxați cu 900 USD pe noapte. Pentru acest preț ne așteptăm la o calitate remarcabilă, dar această stațiune pur și simplu nu oferă la acel nivel. Am ajuns puțin mai devreme și ne-au promis că vor grăbi curățarea camerei și vor face check-in devreme.

Nu numai că acest lucru nu s-a întâmplat, dar vila nici măcar nu era gata până la ora de check-in oficial al complexului. Lipsa unei semnalizări adecvate face dificilă găsirea de ceva în stațiune. Spa-ul este complet rezervat în mod constant. Vila în sine era spațioasă și, deși este destul de veche, este bine întreținută. Mâncarea de la stațiune este destul de bună”, a apreciat un turist.

Probleme cu aerul condiționat

Rawi Warin Resort & Spa este un al treilea hotel foarte bine cotat. Dar nu pe gustul tuturor. ”Am stat 7 nopti. 1 zi nu am putut încuia usa, 3 zile doar apă rece, 2 zile aerul condiționat nu a funcționat.

Când am sunat, ni se spunea mereu că vom trimite tehnicianul. De cele mai multe ori nu venea nimeni. Cand ne-am dus personal la receptie si am raportat deteriorarea, atunci a fost reparată. Facilitatea si camerele sunt foarte demodate”, a explicat un turist.