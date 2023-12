Tragedie la un liceu din Odorheiul Secuiesc. Klaus Iohannis cere capul vinovaților

Klaus Iohannis a transmis un mesaj după tragedia care a avut loc la Liceul Tamași Aron din Odorheiul Secuiesc. Un adolescent a murit sub dărâmături, după ce peretele unui internat s-a prăbușit. Alte trei eleve, prinse sub dărâmături au fost salvate. Una dintre ele se află în comă, fiind scoasă în stop cardio-respirator de sub dărâmături.

Klaus Iohannis a reacționat după tragedie

Absent în ultima perioadă din viața publică, președintele a reacționat la tragedia din Odorheiul Secuiesc. El a transmis un mesaj de condoleanțe familiei adolescentului mort sub dărâmnături. Totodată, a cerut tragerea la răspundere a celor vinovați de acest incident.

Klaus Iohannis a adus în discuție siguranța elevilor din școli. Așa cum fac politicienii după fiecare tragedie, el a spus aceasta trebuie să fie o prioritate pentru autorități. Din păcate, siguranța elevilor, a pacienților morți în spitale devin prioritare, pentru politicieni, doar pentru scurtă vreme, după tragedii soldate cu moartea unor oameni.

„Tragedia care a avut loc la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc este cutremurătoare. Transmit condoleanțe familiei elevului care și-a pierdut viața și le doresc însănătoșire grabnică elevelor rănite în acest cumplit accident. Este o dramă care ne reamintește brutal că siguranța în școli rămâne o prioritate critică”, a afirmat Klaus Iohannis.

Mesajul după moartea unui adolescent

Președintele Klaus Iohannis a mai spus că spațiile unde copiii își petrec cea mai mare parte a timpului trebuie să ofere protecție. Drept urmare, el a solicitat clarificarea cauzelor care au dus la această nenorocire și tragerea la răspundere a vinovaților.

„Spațiile în care copiii își petrec cea mai mare parte din timpul lor trebuie să ofere protecție și să fie adaptate la standardele de siguranță actuale. Solicit elucidarea de urgență a cauzelor care au dus la prăbușirea clădirii și pedepsirea celor care se vor dovedi vinovați”, a spus Klaus Iohannis pe Facebook.

Klaus Iohannis, mesaj după moartea unui tânăr

Echipajele de salvare au reuşit să scoată de sub dărâmături patru adolescenţi cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani. Este vorba despre trei fete şi un băiat, prinși sub dărâmăturile peretelui unui internat care s-a prăbușit. Din păcate, băiatul nu a supraviețuit, în ciuda manevrelor de resuscitare.

„Acţiunile de căutare-salvare au încetat, forţele de intervenţie se retrag. Bilanţ final: o victimă decedată, o victimă cu traumatisme severe, intubată, două victime conştiente, cu diverse traumatisme”, au precizat reprezentanţii ISU Harghita.

Clădirea care s-a prăbușit era veche de peste 130 de ani și era închiriată de Primăria Odorheiul Secuiesc de la Arhiepiscopia Romano-Catolică pentru 300.000 de lei pe an. În ultimele zile aici se făceau lucrări de reparații, iar intervențiile pare să fi afectat structura de rezistență a clădirii.