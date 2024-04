SUA i-au tăiat elanul lui Klaus Iohannis. Președintele, drum blocat la șefia NATO

„Noi, toţi cei 32 de ambasadori de aici, din cadrul NATO, suntem în toiul căutării unor potenţiali succesori. Şi există doi candidaţi oficiali, după cum ştiţi. Îi avem pe Mark Rutte din Olanda şi pe preşedintele Iohannis din România. Există o dezbatere în curs de desfăşurare în cadrul Alianţei cu privire la calificările acestor doi lideri foarte impresionanţi şi vom continua să dezbatem argumentele pro şi contra ale acestor două persoane până când vom ajunge la un consens asupra unuia dintre ei”, a declarat ambasadoarea.

US NATO ambassador Julianne Smith says she doesn't know "what the exact timing will be" on choosing new NATO chief, but "I think at the latest we'd like to see this settled by the Washington summit" in July.

"We fully back Mark Rutte" for the job.

— Paul McLeary (@paulmcleary) April 2, 2024