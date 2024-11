International Klaus Iohannis salută victoria lui Trump: Vom aduce pace şi prosperitate. România este un aliat devotat al SUA







Preşedintele Klaus Iohannis îl felicită pe Donald Trump pentru victoria în alegerrile prezidenţiale din SUA, subliniind că România este un aliat strategic puternic şi devotat al Statelor Unite.

”Felicitări, preşedintelui-ales Donald Trump, pentru victorie! România este un aliat strategic puternic şi devotat al SUA. Prin eforturile noastre comune, vom aduce pace şi prosperitate atât pentru ţările noastre, şi mai mult, apărând interesele noastre comune”, a scris Iohannis pe X.

Donald Trump, al 47-le președinte al SUA

Republicanul Donald Trump a revendicat miercuri ''o victorie politică fără precedent'' în alegerile prezidenţiale din Statele Unite, într-un discurs susţinut la sediul său de campanie din West Palm Beach, în statul Florida, în contextul în care postul de televiziune conservator Fox News l-a proclamat câştigător. "Am făcut istorie", le-a transmis Trump susţinătorilor săi, promiţând că va ajuta "ţara să se vindece".

„Aceasta a fost o mişcare cum nimeni nu a mai văzut vreodată şi, sincer, aceasta a fost, cred eu, cea mai mare mişcare politică din toate timpurile. Nu a mai existat niciodată aşa ceva în această ţară, şi poate dincolo de ea”, a spus Trump. „Iar acum va atinge un nou nivel de importanţă, pentru că ne vom ajuta ţara. Avem o ţară care are nevoie de ajutor. Ne vom repara frontierele. Vom repara totul în ţara noastră. Şi am intrat în istorie pentru un motiv în această seară, iar motivul este pur şi simplu faptul că am depăşit obstacole, ceea ce nimeni nu credea posibil, iar acum este clar că am realizat cel mai incredibil lucru politic”, a spus Trump în discursul său.