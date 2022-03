Klaus Iohannis pleacă, de urgență din România! Mișcare importantă în plin război. Vizită peste Prut

Președintele Klaus Iohannis se va afla miercuri la Chișinău, într-o vizită oficială, după cum a transmis Administrația Prezidențială. Conform agendei oficiale de pe site-ul Președinției, Klaus Iohannis se va întâlni cu omologul său de la Chișinău, Maia Sandu. Șeful statului român va fi primit de la ora 16.45 la Preşedinţia Republicii Moldova. El va avea convorbiri tête-à-tête cu preşedintele Maia Sandu, iar mai apoi, acestea vor fi urmate de convorbiri oficiale.

Cei doi şefi de stat vor susţine ulterior şi declaraţii de presă comune.

Înainte de a pleca în Republica Moldova, şeful statului Klaus Iohannis va participa la inaugurarea construcţiei Casei Francofoniei la Universitatea Politehnica din Bucureşti. Evenimentul a fost programat pentru ora la ora 13.00, iar Klaus Iohannis va susține o alocuţiune.

Klaus Iohannis s-a întâlnit cu președintele Bulgariei

Marți, Klaus Iohannis l-a primit la București pe președintele Bulgariei, Rumen Radev. Cei doi au avut programate convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale. La final au susținut o declarație de presă comună.

Preşedinţii României şi Bulgariei, Klaus Iohannis şi Rumen Radev, au discutat, marţi, despre necesitatea diversificării urselor de energie şi a rutelor de transport. Ei au făcut o serie de declarații în contextul necesităţii reducerii dependenţei energetice de Federaţia Rusă.

„În contextul necesităţii reducerii dependenţei energetice de Federaţia Rusă, am discutat despre diversificarea surselor de energie şi a rutelor de transport. Am subliniat, totodată, importanţa operaţionalizării rapide a interconectorului Bulgaria – Grecia. Odată finalizat, acesta va putea fi conectat la gazoductul BRUA, deja operaţional, şi astfel coridorul vertical de gaze, care are o importanţă crucială, să devină functional”, a precizat şeful statului, la Palatul Cotroceni, în conferinţa de presă comună cu omologul bulgar.

Precizările președintelui Iohannis

Președintele Klau Iohannis a amintit că a avut discuții pe acest subiect şi cu premierul grec, Kyriakos Mitsotakis. El a precizat că există promisiuni ca până la sfârşitul acestui an interconectorul să fie funcţional.

„Şi, atunci, putem via Bulgaria să beneficiem de gaz lichefiat care se va descărca în portul din Grecia. Pe de altă parte, se lucrează şi la alte rute alternative de aprovizionare cu gaz şi suntem în negocieri avansate cu mai multe surse. Este evident că până începe iarna 2022 – 2023 trebuie să avem alternative viabile care ne asigură gazul pentru iarna următoare”, a adăugat Klaus Iohannis.