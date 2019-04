Cum sprijină „anticomunistul” Klaus Iohannis „ororile comuniste” comise de Augustin Lazăr. România lui Cristoiu

Site-ul Lumea Justiției a publicat recent documente potrivit cărora actualul procuror șef al Republicii, Augustin Lazăr, pe vremea cînd era procuror la Procuratura Alba, ca șef al unei Comisii de eliberare condiționată, a refuzat cererea deținutului politic anticomunist Iulius Filip de a fi eliberat condiționat. Siteul, preluat rapid de întreaga presă ostilă lui Augustin Lazăr, susține că Iulius Filip avea dreptul legal de a fi eliberat condiționat.





În replică, presa favorabilă lui Augustin Lazăr, ca presă de propagandă și agitație a Sistemului, susține că procurorul general de acum a fost șeful unei Comisii strict tehnice. Refuzul de eliberare condiționată a venit din partea judecătoriei. Într-adevăr, a refuzat eliberarea condiționată, dar a făcut-o din motive tehnice și nu politice.

Presa ostilă lui Augustin Lazăr cere demisia sau demiterea procurorului general al Republicii pe motiv că, urmare a refuzului său, un dizident anticomunist a rămas mai departe în închisoare.

Presa favorabilă lui Augustin Lazăr răspunde că un procuror precum Augustin Lazăr a decis doar după niște chestii tehnice, pe care dizidentul nu le-ar fi îndeplinit. Nu ni se spune dacă procurorul de la Alba a știut sau nu despre ce deținut e vorba. Sigur este însă că a știut. Documentele arătau clar că Iulius Filip ședea la închisoare, pentru că trimisese o scrisoare de sprijin Sindicatului independent din Polonia. Altfel spus, documentele arătau clar că solicitatorul eliberării condiționate era un cetățean condamnat pentru ceea ce se numea la vremea respectivă infracțiune împotriva ordinii socialiste.

Cazul Augustin Lazăr de pe vremuri poate fi judecat de pe două poziții. Una e poziția de pe care eu am judecat și am propus să fie judecați toți cei care au lucrat în regimul comunist. Am susținut și continui să susțin că fiecare dintre cei care au lucrat în Sistemul comunist trebuie judecați în parte, după ceea ce au făcut în cadrul funcției deținute. Chiar și în cazul unui procuror comunist, cum a fost Augustin Lazăr în ultimii ani ai domniei lui Ceaușescu, trebuie să vedem dacă a fost zelos, zbir sau omenos, preocupat de a evita abuzurile și acolo unde a putut de a favoriza pe cei condamnați pentru activitate anticomunistă sau obsedat de a reprima orice gest de minimă revoltă față de Sistemul comunist. În disprețul total al opiniei publice și profitînd de sprijinul necondiționat al ONG-urilor și presei puse în slujba Sistemului, Augustin Lazăr a evitat să vorbească în public despre perioada în care a fost procuror comunist. Dacă ar fi făcut-o, eu, care admit nuanțele, aș fi avut poate argumente pentru a-l apăra. Poate că a fost mai blînd acolo unde se cerea să fie nemilos cu dușmanii poporului, poate c-a făcut scăpat vreun dizident. Totul era posibil într-o lume în care nu era obligatoriu să fii fiară. Evident, un procuror în regimul comunist e mai greu de apărat chiar decît un activist. Prin natura funcției sale, un procuror în comunism a apărat legalitatea socialistă. Legalitatea socialistă însemna și condamnarea unei femei care a făcut avort sau a unui amărît care a furat o sacoșă de știuleți de la CAP. Printre condițiile principale ale legalității socialiste se număra apărarea statului comunist de orice punere la îndoială a legitimității sale. Prin urmare, prin natura funcției sale, un procuror în comunism avea datoria de a depista faptele care puneau la îndoială ordinea socialistă, de a le ancheta și de a le impune o sentință. Că această activitate se desfășura sub supravegherea Securității nu încape îndoială. Totuși, dacă Augustin Lazăr a avut sau nu relații cu Securitatea n-are nici o importanță. Ca procuror în regimul comunist el nu putea decît să sprijine lupta Securității pentru protejarea statului comunist.

În aceste condiții, cînd s-a zbătut să fie procuror ( în socialism nu se ajungea lesne procuror, trebuia să ai dosar beton, dar mai ales aprobarea Securității), Augustin Lazăr a știut că urma să fie brațul înarmat al regimului împotriva tuturor celor care contestau. Dacă ar fi avut o minimă conștiință s-ar fi făcut altceva:

Avocat, jurist.

De ce s-a zbătut el să fie procuror? Din aceleași motive pentru care s-a zbătut să fie procuror general al Republicii în condițiile în care lăsase în urmă numeroase abuzuri comise în anii comunismului:

Cele ținînd de parvenire cu orice preț.

O altă poziție față de lucrătorii din comunism e e cea a inșilor pe care eu i-am poreclit în anii de început ai democrației românești Talibani. Sînt cei care au considerat și consideră că toți cei care au lucrat în fostul regim sînt din start niște criminali. Criminali chiar dacă n-au comis abuzuri. Criminali, pentru că au lucrat pentru un regim criminal. Împotriva acestora s-au propus legi ale lustrației, s-au dus campanii violente, de excludere din viața publică.

Mai nou talibanilor le-au luat locul TeFeL- iștii. Sprijiniți de partidele de Opoziție, în frunte cu PNL, TeFeL -iștii agită slogane gen Ciuma roșie, comuniști, pentru cei din PSD. Din nevoia de a găsi instrumente de luptă împotriva PSD, TeFeL- iștii condamnă în bloc comunismul, cer linșarea celor care au lucrat în fostul regim. Recent, ca expresie a TeFeL- ismului agresiv, USR a propus o lege prin care ar fi condamnat pînă și folosirea cuvîntului comunist în spațiul public.

