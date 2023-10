Război în Israel. Prima reacție a premierului Netanyahu. Iohannis și Ciolacu condamnă bombardamentele

Update:

Cu o reacție imediată a venit și Ambasada Israelului în România. Instituția a comunicat sâmbătă, printr-o postare, că statul Israel se confruntă cu un atac terorist semnificativ și a subliniat că vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor.

Pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei Israelului în România a fost distribuit și mesajul Ministerului Apărării din Israel.

Uniunea Europeană condamnă ferm atacurile lansate de Hamas și își exprimă solidaritatea neechivocă cu Israelul, a declarat sâmbătă șeful diplomației europene, Josep Borrell.

Germania condamnă cu fermitate atacurile teroriste din Gaza îndreptate împotriva Israelului, a declarat sâmbătă dimineața ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, în urma lansării a sute de rachete.

Franța condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile teroriste în curs de desfășurare împotriva Israelului și a populației sale, în urma tirurilor de sute de rachete asupra Israelului din Fâșia Gaza, a declarat sâmbătă Ministerul francez de Externe.

Și Italia a venit cu un mesaj ferm. Italia a transmis susține în mod ferm dreptul Israelului de a se apăra împotriva atacului brutal care are loc în Israel, a declarat guvernul într-un comunicat, după ce Hamas a lansat sâmbătă sute de rachete din Fâșia Gaza.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă cu hotărâre atacurile cu rachete comise de Hamas împotriva teritoriului Statului Israel, inclusiv asupra populației civile, precum și actele de infiltrare teroristă și luarea de ostatici.

După atac, și Benjamin Netanyahu, prim-ministru al Israelului, s-a adresat poporului.

Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat mobilizarea trupelor și au instituit o „stare de alertă de război”. În plus, au fost convocați rezerviștii. Forțele de Apărare ale Israelului au precizat că gruparea Hamas va fi considerată responsabilă și va suporta consecințele atacului său.

Comandantul militar al Hamas, Muhammad Al-Deif, a difuzat un mesaj înregistrat, anunțând operațiunea „Furtuna Al-Aqsa” și a afirmat că gruparea militantă palestiniană „a țintit pozițiile inamice, aeroporturile și pozițiile militare cu 5.000 de rachete”.

Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au condamnat ferm atacurile cu rachete care au avut loc în Israel. Ambii au subliniat solidaritatea României cu țara afectată în aceste momente dificile.

Militanții din Gaza au lansat o serie de rachete către Israel. Au reușit astfel să pătrundă pe teritoriul israelian, potrivit informațiilor furnizate de Forțele de Apărare a Israelului (IDF). Aceste atacuri au avut un impact tragic, cauzând moartea unei persoane și rănirea a cel puțin altor trei.

Romania 🇷🇴 strongly condemns this morning rocket attacks against Israel. We stand in full solidarity with Israel 🇮🇱 in these terrible moments. Our thoughts are with the families of victims and with those who are under fire.

