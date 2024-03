Klaus Iohannis, întrevedere cu premierul grec. Kyriakos Mitsotakis participă la Congresul PPE

Klaus Iohannis l-a primit miercuri, 06 martie, pe premierul grec Kyryakos Mitsotakis. Oficialul elen a venit direct de la Odesa unde s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Klaus Iohannis l-a primit pe premierul elen, Kyryakos Mitsotakis. Oficialul grec a venit direct de la Odesa, oraș aflat în plin război. Armata președintelui rus, Vladimir Putin, a bombardat o zonă aflată la mai puţin de 200 de metri de convoiul oficial de vehicule în care se aflau preşedintele Ucrainei şi premierul grec.

Premierul grec s-a scuzat în fața lui Klaus Iohannis pentru ținută. Prim-ministrul elen nu a mai avut timp să se schimbe. La rândul lui, șeful statului a replicat: „Mă bucur că sunteţi bine, Kyriakos. Îmi pare rău că aţi trăit o asemenea sperietură în Odesa”.

Într-un mesaj transmis de Klaus Iohannis pe rețelele de socializare, liderul de la Cotroceni a precizat că pe agenda discuțiilor au fost incluse subiecte de actualitate, printre care chestiuni de securitate, relații economice bilaterale, îmbunătățirea conectivității regionale și a asigurării securității energetice a UE prin intermediul Inițiativei celor Trei Mări.

Very good discussion with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis on the very close 🇷🇴🇬🇷 cooperation, economic relations & global security aspects, as NATO partners. We also need to further improve regional connectivity&ensure EU energy security, including through 3 Seas Initiative. pic.twitter.com/8eRcfrgApM

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 6, 2024