Klaus Iohannis face anunţul serii! Mişcare de ultimă oră în România, în plin război: Sute de soldaţi vin în ţara noastră

Președintele Klaus Iohannis i-a mulțumit premierului portughez, Antonio Costa, pentru cei 174 de soldați care urmează să fie trimiși pe teritoriul țării noastre pentru a asigura securitatea flancului estic.

Poziția șefului statului vine după ce NATO a decis pentru prima dată să desfășoare trupe militare în regiune, ca forță de răspuns, în timp ce războiul se intensifică în Ucraina.

„În convorbirea telefonică de astăzi cu prim-ministrul portughez, Antonio Costa, i-am mulţumit pentru decizia Portugaliei de a face parte din eforturile noastre comune de a consolida Flancul estic şi de a disloca 174 de soldaţi în România”, a transmis președintele Klaus Iohannis, într-o postare publicată pe pagina sa de Twitter.

In today's 📞 conversation with Portuguese Prime Minister @antoniocostapm, I thanked him for 🇵🇹Portugal's decision to be part of our joint efforts to strengthen the #EasternFlank & deploy 174 soldiers to 🇷🇴Romania. We also discussed how to coordinate & help 🇺🇦Ukrainian refugees.

