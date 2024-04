Politica Klaus Iohannis, despre zborul cu aeronava privată spre Seul: Nu știu cum definiți un avion de lux







Klaus Iohannis a plecat zburat spre Coreea de Sud cu un avion privat. Acesta a decolat duminică din Sibiu. Cu aceeași aeronavă, șeful statului a călătorit în Emiratele Arabe, precum și spre turneul din Africa din 2023. Întrebat de ce a ales această variantă pentru a ajunge la Seul, Președintele României a subliniat că a zburat „cu o aeronavă mică”.

Klaus Iohannis, despre zborul de lux spre Seul

Președintele Iohannis a epuizat fondurile pentru călătorii în străinătate în urma turneelor în Africa, America de Sud și Asia. Guvernul i-a suplimentat bugetul pentru aceste tipuri de activități cu 1,5 milioane de euro în 2023.

Pentru vizita oficială din Coreea de Sud, șeful statului a zburat tot cu un avion privat. În același timp, restul delegației din România a mers cu un zbor de linie.

Explicația dată de șeful statului

Președintele României a fost întrebat de ce a ales să meargă la Seul cu un zbor privat, în condițiile în care economia României „șchioapătă”.

„Nu știu cum definiți un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică. Da, am venit într-o deplasare externă, așa cum au fost multe altele, în interesul și pentru România. Nu știu cum definiți un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică”, a explicat Iohannis.

Aeronava folosită pentru cele mai recente deplasări ale lui Klaus Iohannis este modelul Gulfstream G550 și a fost închiriată de la Global Jet.

Klaus Iohannis, zbor cu o aeronavă privată spre Coreea

Șeful statului a vizitat Zona Demilitarizată și s-a întâlnit cu preşedintele Yoon Suk-yeol. De asemenea, acesta are programată o întrevedere cu premierul Han Duck-soo. Totodată, Klaus Iohannis se va întâlni și cu reprezentanții comunităţii româneşti şi ai mediului de afaceri din Coreea.

Odată cu vizita la Seul, liderii celor două state au purtat discuții legate de cooperarea în industria de apărare. Astfel, cel mai producător sud-coreean din domeniul apărării ar urma să furnizeze obuziere K9 către țara noastră. Contractul se ridică la valoarea de 725,7 milioane de dolari.