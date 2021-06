Șeful statului, Klaus Iohannis s-a deplasat pentru o acțiune de ecologizare pe valea Argeșului, alături de mai mulți voluntari, în cadrul campaniei „Let do it, Romania”. Cu acest prilej, șeful statului a făcut un apel la cetățeni și la autorități pentru a se implica în astfel de activități de strângere a deșeurilor în scopul salvării mediului înconjurător.

„Am venit astăzi aici ca să adunăm gunoaie, ca să adunăm gunoaie aruncate de concetăţeni de-ai noştri care încă nu au înţeles, din păcate, că natura nu este groapă de gunoi. Pe drumul încoace, probabil aţi observat, peste tot gunoaie, moloz la marginea drumului şi cred că este momentul să o spunem foarte clar şi apăsat. Trebuie să acceptăm cu toţii că marginea drumului nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi.

Depinde de noi să avem grijă de mediul înconjurător. Şi dacă cineva crede că faptul că locuieşte în oraş nu are nicio legătură cu mediul pot să-l contrazic direct. Nu există viaţă sănătoasă fără un mediu sănătos. De aceea, trebuie să ne implicăm şi nu, nu este suficient să ne enervăm dacă vedem o grămadă de gunoaie lăsată de cineva care atât a înţeles. Trebuie să facem ceva. Acest «să facem ceva» poate să aibă forma acţiunii de astăzi”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Președintele solicită implicarea autorităților locale

Președintele Klaus Iohannis a precizat că avem nevoie de un mediu sănătos pentru ca și viața noastră să se îmbunătățească. El a precizat că este nevoie de implicarea autorităților, primari, consilieri locali etc. pentru ca astfel de acțiuni de igienizare să aibă succes. Șeful statului a atras atenția că este nevoie de amenajarea unor spații special pentru depozitarea gunoiului strâns.

„Această acțiune este un exemplu. Mulți, mai ales tineri, sunt alături de noi și înțeleg rolul unor astel de acțiuni, dar eu încurajez aleșii locali să vină alături de noi. Este nevoie de implicarea primarilor, a consilierilor locali pentru a avea zone speciale unde să aruncăm acest gunoi strâns.

După cum vedeți, este un întreg circuit pe care trebuie să-l avem și noi în România. Este momentul pentru acțiuni decisive! So, let do it! Adică, la treabă!”, a spus Klaus Iohannis.

Acțiunea șefului statului pe valea Argeșului are loc în contextul în care, mult mai aproape de Cotroceni, în Sectorul 1 este nevoie de o amplă acțiune de ecologizare. Acesta dat fiind conflictul dintre primarul Clotilde Armand și firma de salubrizare care se ocupă de activitatea de colectare a deșeurilor din această unitate administrativă.