În conferința de presă susținută miercuri, Klaus Iohannis a dezvăluit faptul că în 5 ani a fost plecat în doar 3 vacanțe.

„Săptămânile de lucru arată diferit. De regulă, săptămâna începe luni și se termină vineri sau sâmbătă. În privința vacanțelor, sper că românii au văzut cum merg câte o zi la munte. Am fost plecat în total în 3 vacanțe în 5 ani. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat”, a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: „În ultimii doi ani nu am avut vacanțe”

Mai mult, președintele României a declarat că deși a fost plecat să se relaxeze alături de soție, nu a uitat de sarcinile de serviciu.

„Președintele nu are dreptul la concediu pentru că munca lui nu poate fi preluată de nimeni. Și când am plecat în vacanță mi-am luat mapa și am lucrat pe documente, inclusiv pe telefon. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc, fiindcă am stat să păzesc România de pesedinști”, a spus Klaus Iohannis, întrebat care sunt vacanțele în care a plecat de când este președinte.

