KIMBRA ajunge in premiera la Bucuresti

Cunoscuta publicului larg pentru colaborarea cu Gotye pe "Somebody that I used to know" dar si pentru piesele cu zeci de milioane de viewuri precum "Settle Down" sau "Cameo Lover", KIMBRA canta in premiera in Romania a Bucuresti vineri pe 27 septembrie la Quantc Open Air (terasa de vara in aer liber a Clubului Quantic din Soseaua Grozavesti 82 - langa metrou Grozavesti - capacitate de 1000 de persoane).