Coreea de Nord. Kim Jong-un, dictatorul comunist al Coreei de Nord, nu acceptă ajutor pentru populația sinistrată după inundațiile din 27 iulie. În această catastrofă se estimează că au murit în jur de 1.500 de oameni.

Rusia s-a oferit să intervină în Coreea de Nord și să acorde ajutor umanitar după inundațiile catastrofale de la finalul lunii trecute. Oferta a fost respinsă de dictatorul comunist care a afirmat că lucrurile sunt sub control.

Vladimir Putin s-a oferit să acorde asistență umanitară Coreei de Nord după inundaţiile care au afectat regiuni întregi. Mai multe mii de case au fost avariate sau distruse de ape, iar un număr foarte mare de oameni au rămas sinistrați. Se estimează că în jur de 1.500 de nord-coreeni sunt morți sau dispăruți în această catastrofă. Estimările au fost făcute de expeți din Coreea de Sud, citați de The Guardian.

În ciuda nenorocirilor, Kim Jong-un respinge orice ajutor, inclusiv pe cel oferit de aliatul Vladimir Putin. Ca toți dictatorii comuniști, șeful nord-coreean nu vrea ca străinii să-și bage nasul în treburile sale, preferând să-și sacrifice oamenii, mai curând.

Vladimir Putin a transmis o telegramă de condoleanțe și o ofertă de ajutor umanitar, după inundațiile din 27 iulie. Oferta sa a fost respinsă, însă, chiar dacă suprafețe întinse de terenuri agricole din nord, de la granița cu China, sunt inundate.

Kim Jong-un i-a mulţumit aliatului Putin pentru ofertă, dar a respins-o. El a declarat că guvernul său a luat deja măsurile care se impun pentru operațiuni de salvare. Dictatorul a declarat că va solicita ajutor „dacă este necesar”, a relatat presa de stat comunistă, KCNA.

Ploile abundente au lovit zonele din nord-vestul Coreei de Nord, inundând peste 4 000 de case şi izolând 5 000 de locuitori, a raportat presa comunistă. Conform sursei citate, dictatorul Kim Jong-un a inspectat personal zonele afectate.

Pe de altă parte, el a minimalizat pierderile de vieți omenești și pagubele făcute de ploi. Este o practică obișnuită în astfel de situații. Mai mult, dictatorul a acuzat mass-media sud-coreeană că răspândește zvonuri pe acest subiect.

În urmă cu câteva zile, Seulul a oferit ajutor umanitar pentru victimele inundațiilor catastrofale.

❤️🇰🇵 Kim Jong Un is on a rescue operation to save his countrymen impacted by severe flooding.

What an incredible leader! pic.twitter.com/2VprhzRZ8i

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) August 3, 2024