Monden Un celebru rocker a fost operat de cancer. Totul a pornit de la o pată neobișnuită







Kevin Jonas (36 de ani), membru al trupei Jonas Btrohers, a fost diagnosticat cu o boală dificilă. El suferă de carciom bazocelular – o formă de cancer de piele care debutează în staturile superioare ale pielii și care rareori se deplasează în alte părți ale corpului și se deosebește de forma mai gravă de cancer de piele, melanomul.

Kevin Jonas s-a operat de cancer

„Astăzi mi se îndepărtează un carcinom bazocelular de pe cap. Da, este un tip de cancer de piele mic și real care tocmai a început să crească. Și acum, trebuie să mă operez pentru a o îndepărtat. Așa că, iată-ne”, a spus Kevin Jonas pe Instagram.

Artistul a spus că se simte bine după operație și că se va recupera acasă. El le-a recomandat fanilor să meargă la doctor frecvent și să nu neglijeze niciun simptom. Primul simptom al cântărețului care a jucat în Camp Rock a fost o pată neobișnuită pe piele. „Sunt gata. Acum este timpul să mă vindec. Mă vindec acasă. Aveți grijă să vă verificați alunițele”, a spus artistul.

Ce spun medicii

Medicii au declarat că excrescențele sau petele pot varia în funcție de culoare, mărime și textură, iar petele canceroase pot avea o gamă largă de culori, inclusiv mov, maro și roșu. Supraexpunerea la lumina ultravioletă – de la soare, precum și de la paturile de bronzare artificială și lămpile solare – este principala cauză a cancerului de piele non-melanom.

Kevin Jonas are o carieră de succes

Kevin Jonas s-a făcut remarcat la sfârșitul anilor 2000, alături de frații săi Joe și Nick, obținând albumele nr. 1 în SUA în 2008 și 2009 și o carieră de succes ca actor la Disney Channel. După o scurtă perioadă de pauză – începând cu 2012, albumul lor de revenire din 2019, Happiness Begins, i-a dus din nou pe locul 1 în SUA și a ajuns, de asemenea, pe locul 2 în Marea Britanie – a inclus cel mai mare hit al lor de până acum, Sucker. Artistul, care a apărut în filmul Camp Rock, este căsătorit și are doi copii. În 2022 el și soția sa Danielle au publicat o carte pentru copii, There’s a Rock Concert in My Bedroom. Acesta se bucură de un succes formidabil și pe rețelele de socializare.