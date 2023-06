Kelemen Hunor, primit cu ropote de aplauze la Congresul USR: „Bine v-am găsit după aterizarea noastră forţată”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, intrat în opoziție, a stârnit râsete și a primit aplauze la Congresul USR, după un discurs presărat cu ironii și critici directe la adresa coaliției de guvernare dar și trimiteri subtile la Cotroceni.

„Daţi-mi voie, înainte de toate, să îi mulţumesc domnului preşedinte Drulă pentru această invitaţie. Îţi mulţumesc, Cătălin. M-ai invitat la acest congres acum trei săptămâni. Nici tu, nici eu nu ştiam, poate ştia cineva din această ţară, dar noi doi sigur nu ştiam ce se va întâmpla peste trei săptămâni.

Am emoţii, trebuie să recunosc, în faţa voastră şi nu din cauza că n-am mai vorbit în faţa oamenilor. Am mai vorbit din când în când. Am emoţie fiindcă nu am mai fost la un congres al unui partid în opoziţie, de foarte mult timp. Dar încerc să mă obişnuiesc cu acest statut. Şi bine v-am găsit după aterizarea noastră forţată. Voi cunoaşteţi sentimentul. Nu trebuie să vă explic eu cum e când ai făcut treabă şi te trezeşti pe peron”, a declarat Kelemen Hunor, la începutul discursul susţinut sâmbătă, la Congresul USR.

Kelemen Hunor: Perioada „las că merge şi aşa” s-a terminat

Kelemen Hunor a tras un semnale de alarmă spunând că „ar fi cea mai mare greşeală, să lăsăm ca ideile extremiste, ideile care se întorc împotriva fiecărui om, până la urmă, să câştige teren”

„Oameni buni, noi trebuie să arătăm societăţii, că perioada aceea, că las că merge şi aşa, s-a terminat. S-a terminat şi nu se poate, fiindcă nu mai merge, nu se mai poate aşa. Deci, dacă omul vede că cei care cer votul lui promit orice pentru acel vot, după care întorc spatele şi fac altceva, sigur că vom pierde şi locul va fi ocupat de alţii, va fi ocupat de cei care propagă ură, cei care caută conflict, cei care promit răzbunare.

Şi eu cred că asta ar fi cea mai mare greşeală, să lăsăm ca ideile extremiste, ideile care se întorc împotriva fiecărui om, până la urmă, să câştige teren. Da, dacă ne uităm la peisajul politic, vedem că acest pericol există şi va fi responsabilitatea noastră şi a voastră, şi a noastră, şi a PSD-ului şi a PNL-ului, până la urmă dacă reuşim să spunem stop la un moment dat extremismului”, a mai spus liderul UDMR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor subliniat că faţa României se va schimba în bine până la sfârşitul deceniului.

„Avem o perspectivă bună. Eu cred că până la sfârşitul deceniului, dacă nu greşim, dacă nu se întâmplă ceva neaşteptat, faţa României se va schimba. Aceste oportunităţi nu trebuie ratate şi depinde doar de cei care au primit încrederea oamenilor şi cei care trebuie să ofere această speranţă se arate că da, suntem în stare ca pentru această generaţie, pentru copiii noştri care vin în urma noastră, lăsăm o ţară care poate să redea speranţa că aici, pe pământul natal, putem construi viitorul”, a mai transmis Kelemen Hunor.”, a concluzionat Kelemen Hunor la Congresul USR.