De asemenea, preşedintele UDMR a mai spus că a votat aşa cum a promis şi speră ca următorii cinci ani să fie mai buni

„Am votat pentru o ţară mai bună, pentru o ţară mai faină, o ţară care va prospera şi o ţară va cunoaşte o creştere economică şi o stabilitate politică.

Am votat aşa cum am promis, nu s-a schimbat nimic de 10-12 zile, când am anunţat cum vom vota, cum voi vota eu personal, aşa am votat. Sper că urmează cinci ani mai buni decât cei care sunt în urma noastră”, a spus Kelemen Hunor.

El a avut şi un mesaj pentru viitorul preşedinte.

„Să fie activ, să fie implicat, să încerce să înţeleagă problemele societăţii şi să aibă nişte priorităţi; România să conteze, să fie pe primul loc interesul fiecărui om şi nişte priorităţi pentru următorii cinci ani, aşa încât respectul să fie un principiu şi o valoare de bază, şi încrederea în societate”, a mai spus preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a votat la Liceul de informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, însoţit de copii şi de soţie, potrivit agerpres.ro

