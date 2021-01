Kazahstan – Epoci și repere istorice. Conform standardelor istoriei 30 de ani reprezintă doar o clipă. Cu toate acestea, pentru multe popoare această perioadă a inclus o întreagă epocă plină de dificultăți și victorii, crize și realizări. Și noi trecem prin asta.

Acest punct de cotitură pe care îl trăim obligă fiecare cetățean conștiincios să se gândească la întrebările cheie: „Ce am realizat noi în acești 30 de ani?”, „Ce țară vom lăsa pentru generațiile viitoare?”, „Ce mai trebuie făcut pentru a ne consolida statalitatea?” Pentru aceasta trebuie să facem o retrospectivă, să regândim foarte critic drumul nostru, să identificăm realizările si problemele noastre, să stabilim obiectivele și scopurile pentru a continua să mergem înainte cu pași siguri.

Treizeci de ani de Independență pot fi împărțiți în trei decenii. Fiecare dintre aceste perioade are propria sa semnificație istorică specială.

Aș descrie primul deceniu de independență ca fiind momentul punerii bazelor pentru un nou Kazahstan. Sub conducerea Liderului națiunii au fost validate simbolurile statului, s-a format sistemul eficient de conducere. A fost pusă în circulație moneda națională. Au fost create Forțele Armate. A fost adoptată Legea fundamentală a țării. Au fost stabilite relațiile diplomatice cu statele străine. Kazahstanul a devenit membru al unor organizații internaționale importante.

A fost adoptată Strategia „Kazahstan-2030”. A fost stabilită granița de stat cu vecinul nostru din est. Au început negocieri intense la frontieră cu alte state vecine. Am devenit un teritoriu liber de arme nucleare. Capitala a fost mutată pe pămăntul Saryarka. Economia țării a devenit economie de piață, s-a format sectorul privat și au fost puse bazele dezvoltării afacerilor locale. Tinerii kazahi au început să studieze la universitățile de top din lume. A fost creat Fondul Național, ale cărui rezerve ne-au ajutat ulterior să trecem peste mai multe crize. Am făcut apel la compatrioții din întreaga lume să se întoarcă în patria lor istorică, creând condiții pentru relocarea lor. Drept urmare, țara noastră a început să reînvie, spiritul național a fost stabilizat.

Al doilea deceniu este o perioadă de extindere a orizonturilor statalității noastre. De-a lungul anilor, pozițiile țării s-au consolidat semnificativ, iar potențialul economic a crescut. Am formalizat legal toate frontierele terestre. Am implementat programul „Patrimoniul Cultural”, ne-am regândit istoria. A reînviat Aralul de Nord, nepermițând dispariția mării. Am inițiat organizarea de congrese ale liderilor religiilor mondiale și tradiționale, s-a organizat summit-ul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, au fost promovate activitățile Conferinței privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia și au fost implementate o serie de alte proiecte internaționale importante. Au fost atrase investiții străine semnificative.

Noua capitală, construită pe malurile răului Esil, a devenit un simbol național. Au fost lansate mari proiecte de infrastructură, precum construcția coridorului internațional Europa de Vest – China de Vest.

Construcția de locuințe s-a dezvoltat într-un ritm fără precedent.

În al treilea deceniu, am atins culmi și mai mari în dezvoltarea noastră. Am rezolvat în cele din urmă toate problemele legate de frontiera de stat. A fost adoptată Strategia „Kazahstan-2050”, care a marcat scopul nostru de a ne poziționa în topul primelor treizeci de țări dezvoltate ale lumii.

Au fost implementate programe la scară largă în diverse domenii, inclusiv programul de dezvoltare industrială și inovatoare forțată, „Nurly Zhol” și „100 de pași concreți”. Pe lângă reformele politice și economice am acordat o atenție specială modernizării spirituale.

Toate aceste realizări au devenit posibile datorită Liderului națiunii – Elbasy, înțelepciunii și unității poporului nostru, participării active a tuturor compatrioților. Putem spune că Elbasy a devenit un simbol nemuritor al independenței noastre.

Principalele obiective ale celui de-al patrulea deceniu – sunt un stat puternic și o națiune competitivă. Pentru a face acest lucru, trebuie să continuăm reformele politice și economice și procesul de modernizare a conștiinței publice, pentru a forma o identitate națională calitativ nouă, adaptată provocărilor timpurilor noastre.

Noi construim o societate echitabilă și un stat eficient.

Călăuziți de principiile echității în toate problemele noastre, ne vom atinge, fără îndoială, obiectivele puse. Nu trebuie să ne mândrim de realizările și succesele țării noastre la nivel mondial fără a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor.

Toți cetățenii ar trebui să experimenteze beneficiile reale ale dezvoltării economice. Urmez acest principiu în fiecare decizie pe care o iau. Împreună cu îmbunătățirea statutului social al populației, nu mai puțin importantă este protejarea drepturilor și asigurarea de oportunități egale pentru fiecare cetățean. După părerea mea, acesta este un stat de drept.

