„Katiușa” Cristina Neagu a doborât un record european

Cu 206 goluri marcate la turneele finale continentale, cea mai bună handbalistă a României a depășit recordul deținut de unguroaica Agnes Farkas și a întrat în istorie.





Dublă satisfacție pentru Cristina Neau (30 de ani) la cel de-al doilea meci jucat de România în cadrul Campionatului European din Franța.

Reprezentativa „tricoloră” a învins Germania, scor 29-24, și s-a calificat în Grupele Principale, înaintea ultimului duel, cel de astăzi, cu Norvegia (ora 22.00, în direct la TVR 1). La debut, româncele trecuseră de naționala Cehiei, scor 31-28. Contra nemțoaicelor, Cristina Neagu a punctat de cinci ori și-a spulberat un record.

„E un lucru care va rămâne în istorie”

Interul stânga a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene, depășind-o e Agnes Farkas (Ungaria, 205 goluri).

„Pentru mine, cel mai important e că am făcut un meci excepțional. Asta este tot ce contează. Sunt mândră că am devenit cea mai bună marcatoare all-time, e un lucru care va rămâne în istorie, dar cel mai mult mă bucură meciul de azi. Am făcut azi un meci mai bun decât cu Cehia, chiar dacă Gemania s-a apropiat în final, dar am fost mai bune și am meritat victoria”, a declarat Neagu la final.

Tot luni, în cealaltă confruntare a Grupei D. Norvegia a spulberat Cehia, scor 31-17.

