Katie Zacharia ar fi fost înlăturată din funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe, la numai cinci zile după ce a preluat postul, potrivit unor surse citate de NBC News și CNN. Decizia ar fi venit după criticile primite în urma primei sale conferințe de presă și după ce s-a aflat că s-a prezentat drept avocată, deși nu a promovat examenul de admitere în Barou.

Informația a fost relatată de cele două posturi americane, care citează un oficial de rang înalt din administrație, un alt reprezentant al acesteia și o persoană familiarizată cu decizia.

Vineri, înainte de apariția informațiilor despre posibila demitere, președintele american Donald Trump declara că Zacharia va putea decide singură dacă dorește să continue în funcția de purtător de cuvânt. Liderul de la Casa Albă susținea că aceasta a fost tratată nedrept de presă în primele zile de activitate.

„A fost tratată, aş spune, destul de urât, şi i-am spus lui Katie chiar acum două minute: «Katie, ştii, nu eşti obligată să faci asta dacă nu vrei»”, a spus Trump.

Întrebat dacă intenționează să o păstreze în funcție, președintele american a răspuns: „O voi lăsa pe ea să ia această decizie”.

Știre inițială

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a recunoscut într-un interviu acordat postului Fox News că nu a promovat examenul de barou din Statele Unite, necesar pentru exercitarea profesiei de avocat. Dezvăluirea vine după mai multe zile de controverse legate de calificările sale profesionale și de informațiile prezentate în CV.

Numită recent de președintele Donald Trump, Zacharia s-a prezentat în repetate rânduri drept avocată, atât pe rețelele de socializare, cât și în aparițiile televizate. Presa americană a ridicat însă semne de întrebare cu privire la această calificare, întrucât nu au fost identificate dovezi că ar fi fost admisă în barou după absolvirea Facultății de Drept a Universității Pepperdine, din California.

În interviul acordat joi seara, prezentatorul Fox News, Sean Hannity, a întrebat-o direct dacă a absolvit Facultatea de Drept Pepperdine, dar nu a trecut examenul de barou.

„Exact”, a răspuns Zacharia.

Întrebată din nou dacă a susținut examenul fără să îl promoveze, aceasta a confirmat: „Da, Sean”.

Prezentatorul a vrut să afle și dacă a mai încercat ulterior să promoveze examenul. „Nu, n-am făcut-o”, a răspuns purtătoarea de cuvânt.

Într-un interviu acordat anterior site-ului conservator Real America’s Voice, Zacharia a spus că s-a înscris la examen, dar că în acea perioadă era „distrasă şi copleşită” de mutarea în China, unde urma să locuiască alături de soțul său.

„Ştiam că plecam să trăiesc în China, iar rezultatul la barou nu conta”, a declarat ea la Fox News.

Ulterior, Zacharia a lucrat la Beijing ca juristă într-o importantă firmă de avocatură chineză. Ea a explicat că nu a mai susținut examenul după întoarcerea în Statele Unite deoarece a rămas însărcinată. Purtătoarea de cuvânt a menționat că a născut „patru copii în şase ani”.

Aceasta a susținut că persoane din domeniul juridic i-au spus că se poate prezenta drept avocată datorită diplomei în drept și experienței internaționale în domeniul dreptului afacerilor.

Katie Zacharia a denunțat anterior „dezinformarea” și „neînţelegerile” legate de pregătirea sa profesională. Între timp, organizația Campaign for Accountability a solicitat Baroului din California să deschidă o anchetă.

Controversa apare la scurt timp după debutul său în funcție. Marți, Zacharia a susținut prima conferință de presă la Casa Albă, una neobișnuit de scurtă, în timpul căreia a răspuns întrebărilor adresate de trei jurnaliști aleși de ea.