Karolina Pliskova s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a câștigat meciul disputat împotriva Simonei Halep, scor 6-0, 2-6, 6-4. Jucătoarea din Cehia a declarat la final că partida a fost una foarte echilibrată și că a fost extrem de încrezătoare în propriile forțe. Sâmbătă, Pliskova (locul 2 WTA) o va înfrunta pe australianca Ashleigh Barty, lidera ierarhiei mondiale.

„Întodeauna e ceva special când joc cu Simona, am avut multe meciuri grozave de-a lungul anilor. Știu că m-a învins de multe ori, dar eram încrezătoare. Astăzi a fost totul la limită, dar mă bucur că nu am încetat să lupt. Am avut puțin noroc la final, dar mă bucur pentru asta.

Cred că publicul a fost grozav, mulțumesc din suflet. Sper să vină și la meciul următor. Cu Ashleigh Barty va fi super greu, va fi o mare provocare, dar nu am nimic de pierdut”, a declarat Pliskova.

