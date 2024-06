International Justin Bieber i-a luat soției inel de un milion de dolari. Cadoul a făcut furori la reînnoirea jurămintelor







Justin Bieber nu se zgârcește când vine vorba de Hailey, căreia i-a dăruit un inel extrem de valoros. Cadoul a fost făcut la ceremonia de reînnoire a jurămintelor. Hailey a împărtășit recent o poză al celui mai recent accesoriu al ei pe Instagram. O uimitoare sclipire ovală despre care se estimează că are 18 carate.

Instantaneul a arătat inelul care îi împodobește degetul, încadrat elegant într-o bandă de aur, alături de verigheta de nuntă Tiffany & Co. Noul inel are un diamant oval considerabil, montat într-un aranjament. La fel ca verigheta ei, inelul are o bandă realizată din aur galben.

Inel cu diamant pentru viitoare mămică

Designerul celebru de bijuterii Lorraine Schwartz este creditat cu proiectarea acestui inel uimitor. Bijutierul Laura Taylor a oferit informații către Us Weekly despre costul acestuia. Experta a estimate că noul inel al lui Hailey ar putea să fie „în valoare de peste 1 milion de dolari”, datorită clarității și rarității sale excepționale.

Purtând inelul de logodnă original pe degetul mic stâng, evaluat la 500.000 de dolari, Hailey și-a completat accesoriile cu o serie de inele suplimentare. Acestea au fost accentuate de o manichiură cu flori de cireș, realizată de celebrul Zola Ganzorigt. Taylor a speculat că Hailey ar fi putut să-și schimbe inelul de logodnă pe un alt degetdin cauza degetelor umflate.

Kim Kardashian a primit un inel de 4,5 milioane de dolari

„Ca măsură temporară, l-a schimbat pe degetul mic de pe mâna opusă, unde se va potrivi mai bine în ultimele luni de sarcină”. De-a lungul anilor, numeroase celebrități au etalat verighete și inele de logodnă extravagante.

În 2018, când Priyanka Chopra și Nick Jonas s-au căsătorit, inelul de logodnă al lui Chopra a furat lumina reflectoarelor. Aceasta s-a lăudat cu un diamant tăiat, estimat la aproximativ 300.000 de dolari. În mod similar, în 2014, Kanye Westa cerut-o pe Kim cu un inel de 4.5 milioane de dolari.