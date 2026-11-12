„Jurnalul abuzului” în relația cu statul. PUCL propune ca firmele să poată semnala anonim problemele din timpul controalelor.

Antreprenorii ar putea documenta anonim problemele întâmpinate în timpul controalelor, printr-un instrument numit „Jurnalul abuzului”. Măsura face parte din inițiativa legislativă „Respect pentru antreprenori”, prezentată joi, 12 noiembrie, de Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL). Proiectul prevede și repararea prejudiciilor cauzate firmelor prin acte administrative nelegale.

La conferința de presă au participat deputata Grațiela Gavrilescu, președinta Biroului Executiv al PUCL, Lavinia Șandru, președinta Biroului Central de Coordonare și Strategie al partidului, Daniel Florea, liderul PUCL București, și antreprenorii Ionuț Botorogeanu, Mihai Coca Constantinescu și Alexandru Mîtîcă.

Inițiativa propune limitarea duratei verificărilor, publicarea planurilor anuale de control și înființarea unui registru electronic național. Instituțiile de control ar urma să publice anual câte verificări au făcut, ce sancțiuni au aplicat și ce măsuri au fost anulate definitiv. Proiectul mai prevede dobânzi pentru întârzierile autorităților la plată și aplicarea cu prioritate a avertismentului la prima abatere minoră, dacă aceasta nu a produs prejudicii.

Grațiela Gavrilescu a susținut că verificările trebuie să le ofere antreprenorilor posibilitatea de a se conforma legii. Lavinia Șandru a legat predictibilitatea regulilor de protejarea locurilor de muncă, iar Daniel Florea a declarat că statul trebuie să acționeze ca partener al mediului de afaceri.

Ionuț Botorogeanu a avertizat că verificările fără un calendar clar pot bloca activitatea firmelor și le pot aduce costuri suplimentare în fiecare zi. Mihai Coca Constantinescu a atras atenția asupra impactului abuzurilor și al austerității asupra tinerilor antreprenori. Alexandru Mîtîcă a arătat că, pe fondul instabilității și al austerității, unele firme și-au restrâns activitatea.

PUCL a anunțat că va publica textul integral al proiectului pentru consultare și îl va propune spre semnare parlamentarilor din toate formațiunile. Printr-un al doilea instrument, „Vocea antreprenorului”, firmele vor putea propune modificări legislative.