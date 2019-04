Campanie controversată dusă de USR, după modelul PSD. Cu ce CADOU vor să își câștige alegătorii

Reputatul jurnalist, Radu Herjeu, în prezent membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a postat pe Facebook un mesaj în care condamnă inițiativa USR de a oferi băutură votanților.





„În sfârșit am înțeles. Cât de greșit a procedat mereu ciuma roșie și, desigur, ticăloasă, care-și „cumpăra” votanții cu făină, ulei și mălai. Se vede că n-a absolvit școli înalte prin Elveția. Oamenii noi se cumpără cu vinars!

Sătul, tot mai poți gândi înainte de a pune ștampila. Băut, nu prea! Așa se face, tiriplicilor!”, a scris Radu Herjeu pe Facebook.

Comentariile n-au întârziat să apară. „Oamenii ăștia fac evaziune fiscală...sticla nu are timbru fiscal. Hoții strigă hoții!” a comentat o persoană., „Păi e producție in house. Și nu e destinată comercializării. Ci doar ungerii :))” a scris ironic un alt utilizator.

„Aici e simplu. Fiecare din cele 2 milioane de membri USR a făcut acasă câte o sticluță. Doar atât. Pe care a dat-o cadou unui votant”, a scris un alt utilizator. „Traian Basescu and Monica Macovei like this post” a glumit o altă persoană.

Tiriac, decizie CLARA. Si-a anuntat apropiatii ACUM. EXCLUSIV

Pagina 1 din 1