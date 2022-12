Jurnalistul Dragoș Boța, nemulțumit de pedeapsa primită de interlopul Lucian Boncu, care a vrut să-l asasineze: Am declarat apel. Voi lupta până la ultima picătură de energie

Judecătorii Tribunalului Timiş au decis condamnarea interlopului Lucian Boncu la un an de închisoare pentru „încercarea de a determina săvârşirea unei înfracţiuni de omor” şi alţi doi ani de închisoare pentru „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor”. Arma cu care urma să fie executat Dragoş Boţa, jurnalist la pressalert.ro, a fost predat la DIICOT chiar de către Nicolae Gavrilă, cel care s-a ocupat de racolarea celor care urmau să ducă planul la bun sfârşit. Pe armă a fost descoperit, printre alte ADN-uri, şi cel al lui Lucian Boncu.

De asemenea, DIICOT a înregistrat în locuința folosită de Boncu momentul în care acesta a spus „o să-l omorâm”.

Dragoș Boța: Voi lupta până la ultima picătură de energie pentru a se face dreptate și justiție

După sentința dată de judecători, jurnalistul a spus că va face apel împotriva sentinței Tribunalului Timiș, fiind nemulțumit de pedeapsa primită de interlop.

”Am declarat, ieri, apel împotriva sentinței Tribunalului Timiș prin care liderul interlop Lucian Boncu a fost condamnat la doar un an de închisoare pentru că a pus la cale planul prin care trebuia să fiu asasinat.

Voi lupta până la ultima picătură de energie pentru a se face dreptate și justiție. De când a fost dată sentința, crima organizată din Timișoara a început să dea semne de nervozitate în jurul celor care de-a lungul timpului mi-au fost alături. Semn că trebuie să îndeplinească dorințele de răzbunare ale jupânilor aflați după gratii sau pe goană prin Italia. Ce ar trebui să nu uite cei care se agită prin oraș e că răspunderea penală e individuală și primele pică ”săgețile”. Nu cred în întâmplări. Nu mă voi opri din a-mi face meseria de jurnalist și a spune lucrurilor pe nume.

Nu am crezut în întâmplări nici când mi-a fost incendiată mașina la câteva zile după ce am scris despre legăturile dintre Lucian Boncu și Ioan Nasleu, consilierul personal al primarului Timișoarei de atunci, Nicolae Robu. Și nici când la câteva ore după incendiere au trecut, în miez de noapte, trei inși râzând și comentând că ”mafia din Timișoara” a dat foc. Ancheta ulterioară a dovedit că unul dintre ei era angajat la

firma de pază controlată de Boncu.

Nu am crezut în întâmplări nici când am descoperit că unor apropiate ale mafiei li s-a făcut loc în primărie cu concursuri trucate și nici când interlopii făceau demonstrații de forță prin oraș, chemați de Nasleu să arate că are ”armata” lui. Asta când nu le dădea dedicații prin cluburile de manele.

Nu am crezut în întâmplări nici când am descoperit că Boncu și-a ”sifonat” dealer-ul de droguri la DIICOT în timp ce poza în ”băiat” prin Timișoara, visând să preia controlul asupra orașului cu Kalașnikov-ul. Și nu am crezut în întâmplări când slugile mafiei din presă au încercat să-i acopere și să-i pună cu botul pe labe pe cei care nu au negociat legea.

Ba au și aplicat-o. Și s-a făcut o frăție din care nu au lipsit interlopi fugari, avocați sau procurori simpatizanți pentru care infracțiunile nu ar fi fost dovedite nici dacă era flagrant delict. Nu cred în întâmplări, cum nu cred în coincidențe ca toate cele petrecute în ultimele 48 de ore”, a declarat, pentru EVZ, jurnalistul Dragoș Boța.