International Jurnaliștii, acuzați că fură farfurii de la bordul Air Force One. Oamenii lui Biden fac anchetă







Echipa lui Joe Biden este cu ochii în patru, după ce jurnaliștii care îl însoțesc pe președintele Statelor Unite în călătorii sunt suspectați de furtul unor obiecte de la bordul Air Force One.

Acuzații de furt de la bordul Air Force One

Administrația prezidențială a Statelor Unite a devenit atât de supărată încât a trimis un e-mail către marile publicații, cerându-le să pună capăt acestui comportament. Această situație a survenit după ce din zona rezervată presei au dispărut obiecte precum farfurii, pahare și fețe de pernă.

Ziariștii o duc pe picior mare atunci când călătoresc cu Air Force One

În timpul călătoriilor cu Air Force One, președintele este însoțit de 13 ziariști, cărora le sunt oferite mese și băuturi plătite de propriile publicații. Echipajul aeronavei distribuie diverse suveniruri cu sigiliul prezidențial, însă pentru unii dintre aceștia, acest lucru nu pare suficient.

Conform unui articol din Politico, uneori se poate auzi sunetul de veselă provenind din bagajele jurnaliștilor, iar un fost corespondent de la Casa Albă ar fi furat suficiente farfurii pentru a alcătui un serviciu complet de masă.

Ancheta a fost inițiată de site în urma unui e-mail trimis la începutul lunii februarie către membrii Asociației Corespondenților de la Casa Albă.

Președinta prestigioasei organizații a făcut un apel la ordine în contextul dispariției unor obiecte din compartimentul presei în cel mai celebru și mai securizat avion din lume.

Avionul președintelui SUA, cel mai celebru din lume

Air Force One este indicativul oficial de apel al oricărei aeronave a United States Air Force care îl transportă președintele Statelor Unite. În uzul cotidian, acest termen se referă la acele avioane Air Force a căror principală misiune este să transporte președintele; cu toate acestea, orice aeronavă US Air Force poate purta indicativul "Air Force One" atunci când președintele se află la bord.

Denumirea reprezintă un simbol distinctiv al președinției americane și al puterii sale, aceste aeronave fiind printre cele mai celebre și mai fotografiate din lume. Ideea de a desemna anumite aeronave militare pentru transportul președintelui a apărut în 1943, când oficialii United States Army Air Forces - predecesorul US Air Force - au devenit preocupati de dependența de liniile aeriene comerciale pentru transportul președintelui.

Un C-87 Liberator Express a fost reconfigurat în acest scop; totuși, propunerea a fost respinsă de Serviciul Secret din motive de siguranță a aeronavei. Ulterior, un C-54 Skymaster a fost modificat pentru această utilizare; acest avion, numit Sacred Cow, l-a transportat pe președintele Franklin D. Roosevelt la Conferința de la Ialta din februarie 1945, și a fost ulterior folosit timp de doi ani de președintele Harry S. Truman.

Indicativul de apel "Air Force One" a fost creat după un incident din 1953 în care o aeronavă care transporta președintele Dwight D. Eisenhower a intrat în același spațiu aerian cu un avion al unei companii aeriene comerciale care utiliza același indicativ de apel. De la crearea flotei prezidențiale, mai multe avioane au servit ca Air Force One.

Din 1990, flota prezidențială a constat din două avioane: Boeing VC-25A - o versiune special configurată și aeronava de serie Boeing 747-200B extrem de personalizată.

În prezent, Air Force este în căutarea unui înlocuitor pentru cele două aeronave utilizate ca Air Force One, iar Boeing este singurul furnizor.