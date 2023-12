Jurnaliști străini, împușcați în decembrie 1989, în timp ce relatau despre căderea comunismului

Jurnaliști străini dispăruți în decembrie 1989. Confruntările au făcut ca un număr de jurnaliști străini să moară în România, în decembrie 1989. Sunt cunoscute morțile tragice ale lui Jean Loius Calderon, Danny Huwe și Ian Perry. Aceste decese au avut loc în perioada 22-28 decembrie 1989.

Jurnaliști dispăruți: Jean Louis Calderon, mort strivit de un tanc la clădirea CC al PCR pe 22 decembrie

Jean Louis Calderon a fost un jurnalist francez, născut în Spania, la Madrid, dar care a făcut carieră la Paris. Născut la 18 aprilie 1958, a absolvit studii de jurnalism în 1989. În România, venise să relateze despre evenimentele din țara noastră pentru postul Le Cinq.

Aflându-se la datorie, în Piața Palatului, în noaptea de 21/22 decembrie 1989, jurnalistul francez a decis alături de câțiva tineri să evite tirurile de foc, adăpostindu-se în spatele unui tanc. Tancul a fost atacat de un ARO, reperat ca fiind cu teroriști, venind dinspre CC. Tancul a manevrat cu spatele, strivindu-l pe Calderon. Un liceu și o stradă din București îi poartă numele. Sicriul lui a avut drapelul României. Avea 31 de ani.

Jurnaliști dispăruți: Danny Huwe, împușcat de un lunetist în zona Răzoare-Drumul Taberei din București pe 24 decembrie 1989

Danny Huwe era un jurnalist belgian. Era născut la 1 decembrie 1943 în Belgia. Kucra pentru televiziunea WTM și plecase în 24 decembrie, din Sofia. Pentru că zona Răzoare este aproape de fostul sediu al MApN, de Bulevardul Geniului și Bulevardul Timișoara, aceasta a fost de interes pentru jurnalist. A fost împusșcat mortal de un lunetist, decedând pe loc, la 24 decembrie 1989. Avea 46 de ani. Azi, stația STB de lângă Golden Blitz îi poartă numele. Există și un monument dedicat acestuia.

Jurnaliști dispăruți: Ian Parry, mort în prăbușirea misterioasă a unui avion în Vișina-Dâmbovița pe 28 decembrie 1989

Din 22 decembrie 1989, cerul României a fost închis. Mulți jurnaliști străini, mulți străini încercau să plece din România. Între ei, se afla și jurnalistul și fotograful Ian Perry. Acesta colabora cu ziare britanice de top precum Sunday Times, The Times și The Mail on Sunday.

Fire descurcăreață, Ian Parry a reușit să afle de la o sursă a sa că pe 28 ecembrie 1989, de la București, un Antonov 24, urma să decoleze spre Belgrad, Iugoslavia, pentru a aduce sânge necesar spitalelor din România care nu făceau față operațiilor. Ian Parry a reușit să fie unicul pasager al avionului care urma să decoleze pe 28 decembrie 1989, la ora 11.06 dimineața. Mai mulți jurnaliști îi dăduseră lui Ian Parry casetele lor, însemnările lor pentru ca el să le ducă de la Belgrad, în Marea Britanie, fiindcă de la Belgrad se putea zbura la Londra.

Avionul a parcurs numai 12 minute în zbor, deoarece în Pădurea Mălineasca, satul Vișina, Dâmbovița, acesta s-a prăbușit. Ancheta a fost suspendată, s-a spus că avionul ar fi căzut din cauza jivrajului, adică a depunerii de gheață care duce la pierderea portanței. Martori oculari, inclusic un pădurar ar fi observat avionul căzând după o bubuitură. Ar fi fost văzute urme de proiectil tras în fuselaj, ceea ce ar duce la ideea, niciodată confirmată oficial că aparatul de zbor AN-24 aparținând TAROM ar fi fost lovit de o rachetă sol-aer trasă de un divizion AA – Artilerie Antiaeriană din zona învecinată.

Era Ian Parry agent britanic? Ar fi aflat el ceva ce nu trebuia să se știe?

S-a speculat că Ian Parry ar fi fost un spion britanic iar acoperirea de jurnalist o avea pentru a putea afla date despre Revoluția Română. Tânărul de numa 24 de ani ar fi fost eliminat cu bună știință ca să nu ajungă în Occident informații neverificate de noua putere. Se știa că el fusese în sediul CC al PCR, singura lui poză din România, în care apare fiind făcută acolo.

Alături de el au murit și cei șase membri români ai echipajului: un Comandant instructor, un pilot comandant, un copilot, un mecanic de bord, o însoțitoare și un însoțitor de bord: Comandant instructor pilot Moldoveanu Mihai, Pilot comandant Chifor Ion, Copilot Jurcovan Valter, Mecanic Cârstea Gilu și Ânsoțitorii de bord Petre Bănică, Marchidan Elena.

S-a mai scris și faptul că este ambiguu modul în care avionul a fost trimis la zbor, existând sincope în pregătirea zborului și documentelor, traseului, aprobării de la turmul de control.