UPDATE 14:20 – Deces 258

Bărbat, 75 de ani din județul Bacău. Debut pe data de 31.03.2020 Internat la Spitalul Municipal Onești pe 31.03.2020, unde a primit oxigen pe mască. Confirmat pe 01.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași. Decedat pe 09.04.2020 Boli preexistente: Pneumopatie acuta, Insuficienta respiratorie acuta. BPOC. HTA. ICC. Insuficiența renala acuta

Deces 259

Bărbat, 53 de ani, din județul Bacău. Internat în Spitalul Municipal Onești – Secția Boli infecțioase pe 07.04.2020, cu diagnostic Pneumonie. Recoltat pe 08.04.2020, confirmat pe 09.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași. Decedat pe 09.04.2020, în secția ATI. Boli preexistente: Pneumonie bilaterală. Insuficiență respiratorie acută severă. HTA. Obezitate.

Deces 260

Bărbat, 53 de ani din județul Bacău. Internat pe 23.03.2020 în INBI Balș. Confirmat pe 23.03.2020 în INBI Balș. Decedat pe 10.04.2020. Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat. Contact cu caz care a revenit din Dubai.

Deces 261

Femeie, 47 de ani din județul Bihor. Internata pe 09.04.2020 in SCM Oradea-Sectia Boli infectioase, in stare grava Recoltat pe 09.04.2020, confirmata pe 09.04.2020 in SCM Oradea Decedata pe 09.04.2020

Deces 262

Femeie, 80 de ani din municipiul București. Debut pe 29.03.2020. Internata in perioada 15.03.2020-31.03.2020 in SUUB Bucuresti, trasnferata pe 31.03.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” București. Decedata pe 09.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Boală cardiovasculară.

Deces 263

Bărbat, 50 de ani din județul Galați. Internat pe 30.03.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Galati, transferat în Secția ATI pe 02.04.2020. Confirmat pe 30.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Galați. Decedat pe 09.04.2020. Condiții medicale pre-existente: HTA. Diabet zaharat. Revenit din Spania pe 13.03.2020.

Deces 264

Bărbat, 46 de ani din județul Suceava. Internat pe 22.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava. Recoltat pe 02.04.2020, confirmat 05.04.2020. Decedat pe 09.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Obezitate morbida, CIC, HTA, Diabet zaharat tip II.

Deces 265

Femeie, 80 de ani din județul Timiș. Internat in SCBIP Timisoara-Sectia Pneumologie pe 05.04.2020. Confirmat pe 05. 04.2020 Decedat pe 09.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Boală cardio-vasculară. Diabet zaharat tip II Contact cu caz confirmat

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 1.959 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.

De asemenea, 61 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Până astăzi, 10 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică: Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate

1. Alba 100

2. Arad 179

3. Argeș 52

4. Bacău 58

5. Bihor 70

6. Bistrița-Năsăud 78

7. Botoșani 119

8. Brașov 190

9. Brăila 16

10. Buzău 13

11. Caraș-Severin 38

12. Călărași 35

13. Cluj 152

14. Constanța 124

15. Covasna 79

16. Dâmbovița 30

17. Dolj 40

18. Galați 182

19. Giurgiu 46

20. Gorj 10

21. Harghita 5

22. Hunedoara 227

23. Ialomița 85

24. Iași 99

25. Ilfov 115

26. Maramureș 43

27. Mehedinți 16

28. Mureș 161

29. Neamț 234

30. Olt 11

31. Prahova 38

32. Satu Mare 30

33. Sălaj 13

34. Sibiu 94

35. Suceava 1.529

36. Teleorman 56

37. Timiș 259

38. Tulcea 12

39. Vaslui 35

40. Vâlcea 11

41. Vrancea 95

42. Mun. București 688

TOTAL 5.467

Totodată, până acum, 257 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 265 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 183 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 25.226 de persoane. Alte 77.317 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 55.430 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 537 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2.109 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 350 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Polițiștii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 9.246 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 20.149.468 de lei.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 684 de cetățeni români sunt în continuare confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 418 în Italia, 196 în Spania, 17 în Franța, 9 în Germania, 32 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în SUA, 2 în Austria, 2 în Belgia și câte unul în Argentina, Irlanda, Luxemburg și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 42 de cetățeni români aflați în străinătate, 13 în Italia, 8 în Franța, 11 în Marea Britanie, 6 în Spania, 2 în Germania, unul în Belgia și unul în Suedia, au decedat.

Cetățenii români confirmați cu noul coronavirus în Tunisia și Indonezia au fost declarați vindecați.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358.

Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 9 aprilie 2020, au fost raportate 665.778 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.

ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAŢI*

Italia 139422 (+3836) 17669 (+540) 26491 (+1979)

Spania 146690 (+6180) 14555 (+757) 52165 (+4144)

Franţa 82048 (+3881)

Deces 249

Bărbat, 79 ani, județul Arad. Internat în Spitalul Clinic Județean Arad în data de 8.04.2020 cu Pneumonie. Insuficiență respiratorie acută. Recoltare pentru COVID-19 in 8.04.2020 Rezultat pozitiv în data de 8.04.2020. Decedat în data de 8.04.2020 Comorbiditati: Sechele TBC, Cardiopatie ischemica, Bloc de ramură dreaptă

Deces 250

Femeie, 45 ani, județul Arad. Internată în Spitalul Clinic Județean Arad în data de 7.04.2020 cu Bronhopneumonie. Insuficiență respiratorie acută. Recoltare pentru COVID-19 în 7.04.2020 Rezultat pozitiv in data de 8.04.2020. Decedat in data de 7.04.2020 Comorbiditati: Obezitate gr. II/III Deces

251

Bărbat, 66 ani, județul Gorj. Internat în Spitalul Județean Targu Jiu-ATI în 5.04.2020. Recoltare probă COVID19 în data de 6.04.2020 Confirmat în data de 9.04.2020 Decedat în data de 7.04.2020 Comorbiditati: Insuficiență cardiacă, Cardiomiopatie dilatativa. Emfizem pulmonar. Bloc atrio-ventricular. Pleurezie masiva. BPOC

Deces 252

Femeie, 77 ani, Bucuresti. Internată în Spitalul Universitar în 20.03.2020 pentru dializă. Confirmată cu COVID-19 în data de 4.04.2020 și transferată la Spitalul Colentina. Decedată în data de 9.04.2020 Comorbiditati: Insuficiență Renală Cronică

Deces 253

Femeie, 74 ani, județul Hunedoara. Internată în Spitalul Municipal Hunedoara-ATI în 2.04.2020 Recoltare probe pentru COVID-19 în 2.04.2020. Confirmată în data de 8.04.2020 . Decedată în data de 5.04.2020 Comorbiditati: HTA Deces

254

Femeie, 69 de ani, din județul Timiș Internată în Spitalul Municipal Lugoj, pentru tuse si dificultăți în respirație, în data de 20.03.2020 si transferată în 24.03.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Confirmată în 25.03.2020 Decedată pe 09.04.2020 Comorbiditati: Boala cardiovasculara Persoana întoarsă din Germania.

Deces 255

Bărbat, 49 de ani, din județul Mureș Internat în Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru tuse și dificultăți în respirație, slabiciune generală, în data de 07.04.2020. Confirmat în 07.04.2020 Decedat pe 08.04.2020 Comorbiditati: Boala cardiovasculară si HTA, Diabet zaharat, Obezitate, steatoza hepatica, boala renala, hiperparatiroidism

Deces 256

Femeie, 76 de ani, din județul Mureș Internată în Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru febră, tuse și dificultăți în respirație, în data de 06.04.2020, transferată la secția Chirurgie-COVID SC Mures, în 07.04.2020. Confirmată în 07.04.2020 Decedată pe 09.04.2020 Comorbiditati: Diabet Zaharat, Parkinson, fractură de col femural

Deces 257

Bărbat, 84 de ani, din județul Neamț Internat în Spitalul Județean Clinic de Urgență Piatra Neamț, secția de nefrologie Confirmat in 02.04.2020 Decedat pe 09.04.2020 Comorbiditati: Boala renală cronică Persoana dializată la un centru în care au fost și alte cazuri confirmate