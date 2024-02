Jurgen Klopp, furios pe arbitrul care i-a stricat derbiul cu Arsenal. Liverpool-Arsenal: 1-3

Jurgen Klopp, tehnicianul echipei Liverpool, a exprimat frustrare față de deciziile arbitrului Anthony Taylor în meciul disputat împotriva lui Arsenal, încheiat cu o înfrângere de 1-3 pentru echipa sa. Un meci cu detalii picante. Un meci demn de campionatul Angliei. Au înscris Saka (14), Martinelli (67), Trossard (90+2), pentru Arsenal și autogol Gabriel în min 45+3 pentru Liverpool.

Klopp a criticat lipsa de consecvență a arbitrului, menționând că acesta a acordat al doilea cartonaș galben lui Konate pentru un fault asupra lui Havertz. În timp ce Gabriel Magalhaes nu a primit cartonaș galben pentru o intervenție similară împotriva lui Nunez. Fundașul central al Liverpool a fost eliminat în minutul 88, moment în care Arsenal era în avantaj cu scorul de 2-1.

„Ne-am confruntat cu multe adversități în acest joc. Este incredibil, Konate a primit cartonaș galben pentru un fault asupra lui Havertz, dar Havertz l-a ținut pe el! Ulterior, într-o situație similară, Gabriel nu a primit avertisment pentru duelul său cu Nunez. Deși recunosc că Arsenal a meritat cele trei puncte, având în vedere că noi am avut posesia, dar nu am reușit să marcăm”.

Jurgen Klopp supărat pe arbitru

„Contextul jocului a fost neobișnuit. Am înscris înainte de pauză, fără să avem șuturi pe poartă în prima repriză. Printr-un autogol realizat de Gabriel (Arsenal). Am revenit mai puternic în a doua repriză, generând multe centrări periculoase spre careul advers. Însă cartonașul roșu (din final) nu ne-a favorizat deloc”, a afirmat Klopp pentru Sky Sports.

Pe de altă parte, Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a fost foarte mulțumit de performanța echipei sale.

„Modul în care am jucat în prima parte și circumstanța în care am primit golul sunt regretabile. este vorba tot despre autogol provocat de Gabriel. Totuși, nu trebuia să ne plângem, ci să răspundem adecvat. Era evident că vom întâmpina dificultăți în anumite momente, dar era necesar să le depășim. Am fost implacabili atunci când am avut oportunități și considerăm că am obținut o victorie importantă.

În prezent, Liverpool este, probabil, cea mai bună echipă din Europa. Am făcut progrese semnificative recent, acum trebuie să menținem un nivel constant de performanță. Liverpool a fost în top timp de 6-7 ani. Având în vedere jocul nostru, putem afirma că ne-am reintegrat în competiția pentru titlu”, a spus Arteta, conform sursei citate.