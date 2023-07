Decizie neașteptată în dosarul lui Culiță Sterp. Manelistul a reușit să scape de probleme

În urmă cu doar câteva luni, Culiță Sterp a fost implicat într-un accident rutier grav în Cluj Napoca pentru că nu a respectat semnele de circulație. Manelistul a fugit de la locul accidentului, dar oamenii legii au reușit să-l prindă la scurt timp.

De curând, Culiță Sterp a scăpat de controlul judiciar care i-a interzis să iasă din țară și a plecat cu familia sa în vacanță. Până acum, manelistul era obligat să anunțe schimbarea locuinţei, trebuia să se prezinte la I.P.J. Hunedoara și nu avea voie să depăşească limita teritorială a României fără să anunțe instanța.

„Revocă măsura controlului judiciar luată prin Ordonanţa din data de 18.11.2022 şi menţinută prin Încheierea penală nr. 293/28.12.2022, prin Încheierea penală nr. 46/17.02.2023, prin Încheierea penală nr. 110/07.04.2023 şi prin Încheierea penală nr. 165/26.05.2023 faţă de inculpatul S.N., trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Dispoziţiile prezentei încheieri privind revocarea măsurii controlului judiciar vor fi executorii la data rămânerii definitive. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței, conform spynews.ro.

Și-a cerut scuze pentru tot

La câteva zile de la accident, manelistul și-a cerut scuze pentru tot ce a făcut.

„Vă pup pe toți, dragii mei. N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat. Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească”, și-a început declarația Culiță Sterp pe contul său de Instagram.

A scăpat de probleme și a plecat în vacanță

După ce a aflat verdictul judecătorilor, Culiță Sterp a plecat cu soția și băiețelul lui, Milan, în Santorini, Grecia. Aceștia s-au cazat la un hotel de 5 stele, iar manelistul și-a argumentat alegerea destinației de vacanță. „Am înțeles că e mai bună cafeaua aici…”, este mesajul transmis de Culiță Sterp în urmă cu puțin timp pe pagina de Instagram.