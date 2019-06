Judecătoarea Dana Gârbovan, mesaj tulburător despre vizita Papei: „Nimeni nu-ți poate lua libertatea, chiar dacă te închide”

La câteva ore de la plecarea Papei Francisc din România, judecătoarea Dana Gârbovan, președinta UNJR, a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare, în care spune că dialogul, toleranța și respectul față de persoana și credința celuilalt au fost înlocuite în Romania cu ura, disprețul și învrăjbirea.





„Acesti păstori, martiri ai credintei, au redescoperit si au lasat poporului roman o pretioasa mostenire pe care o putem sintetiza in doua cuvinte: libertate si milostivire”, și-a început judecătoarea mesajul, citându-l pe Papa Francisc.

„Acest adevar revelator l-am auzit rostit de Papa Francisc pe Campia Libertatii din Blaj, cu ocazia beatificarii celor 7 episcopi greco-catolici, morti ca martiri pentru ca, in ciuda presiunii cumplite a organelor de represiune comuniste, au refuzat sa isi paraseasca credinta.

Libertatea nu e ceva ce ti se da, ci ceva in care crezi si pentru care lupti sa o ai, sa o mentii. Nimeni nu-ti poate da libertatea daca tu vrei sa traiesti ca un rob. La fel, nimeni nu-ti poate lua libertatea chiar daca te inchide, iar exemplul episcopilor greco-catolici este elocvent in acest sens.

Milostivirea, indurarea, in schimb, este ceva ce dai. Milostivirea este numai apanajul oamenilor liberi si puternici. Un om slab nu poate avea indurare fata de unul mai puternic decat el, ci doar frica si supunere.

Cu toate ca episcopii greco-catolici au fost persecutati de comunisti, acestia au ramas oameni liberi, pledand cu credinta si curaj, fie din puscarie, fie din domicilii fortate, pentru respectarea drepturilor omului in Romania comunista.

Cand presa vremii si intelectualii de mucava aduceau osanale ideologiei socialiste, laudand marile realizari ale comunismului, o mana de episcopi si preoti au avut curajul sa critice, fie prin predici, fie prin scrisori pastorale, comunismul ca ideologie anti-umana.

Nu intamplator, tot Papa Francisc a spus pe Campia Libertatii de la Blaj: "Aceste tinuturi cunosc bine ceea ce inseamna suferinta oamenilor atunci cand greutatea ideologiei sau a regimului este mai puternica decat viata si se pune deasupra a toate, ca norma a vietii insesi si a credintei persoanelor".

Atunci cand ideologia sau regimul sunt puse mai presus decat viata omului si demnitatea persoanei, rezultatul nu poate fi decat suferinta.

Aceste cuvinte ale Papei Francisc sunt mai actuale ca oricand in Romania de azi, in care romanii au votat la referendum ca o categorie de oameni sa fie exclusi de la iertare in mod absolut, anuland astfel invatatura de baza a crestinismului.

Dialogul, toleranta si respectul fata de persoana si credinta celuilalt au fost inlocuite in Romania cu ura, dispretul si invrajbirea. Asemenea non valori nu pot cladi o societate sanatoasa si nici nu pot tine un neam unit.

Greco-catolic sau nu, exemplul episcopilor martiri greco-catolici este un model de curaj si eroism de a stat drept si, indiferent de opinia majoritatii, a rosti adevarul cu orice pret”, a scris judecătoarea Dana Gârbovan, pe pagina sa de Facebook.

