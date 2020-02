Mai mult, ea fost acuzată inclusiv de greșeli de ortografie, dar și că a folosit termenul de „burtoși” pentru a îi descrie pe unii oameni ai legii, „în condițiile în care doamna judecător are norocul de a fi suplă”, potrivit celor două sesizări depuse la Inspecția Judiciară de Asociația Inițiativa pentru Justiție (AIJ).

Mai jos redăm postarea care a intrigat atât de tare Asociația procurorului Bogan Pîrlog:

„Atacurile imunde la adresa Danei Garbovan dovedesc micimea incredibila a unei societati rupta complet de normalitate si moralitate. Politicienii corupti in tovarasie cu interlopii sponsori nu isi pot imagina o justitie altfel decat cea pe care aproape au reusit sa si-o creeze. Pseudo justitia lor. A pseudo politistilor, agramati si burtosi, platiti regeste sa anunte cand vine potera cu vreo enervanta perchezitie domiciliara. A pseudo procurorilor, cei care au pus bazele republicii lor, in care inculpatul spune ce lapte a supt de la mama doar sa isi scape sotia insarcinata de un mic viol, asa cum discret i s-a sugerat ca s-ar putea intampla daca nu declara ce trebuie. A pseudo judecatorilor care scriu minute la dictare, asteptand infrigurati concediul intr-o tara exotica, pentru a sta linistiti in jacuzzi cu prietenul tocmai salvat…Asta s-a dorit”, a scris Adriana Stoicescu

Inspecția Judiciară a clasat sesizarea!

Inspectoarea judiciară Maria Andrieș i-a liniștit pe ong-iști, argumentând că postarea judecătoarei nu este altceva decât un pamflet care, ca specie literară, „este construit pe stilistica cinismului si se caracterizeaza printr-un ton sarcastic, ironie virulenta, exacerbarea defectelor, imbinarea umorului cu ironia, fiind o forma de exprimare artistica si un punct de intalnire intre adevar si ironie; tot astfel, satira urmareste amendarea unor obiceiuri, mentalitati si situatii”.

„Ca urmare, apreciem ca articolul postat pe Facebook de doamna judecator Adriana Petronela Stoicescu, citit si analizat in integralitatea lui, se incadreaza in genul literar al pamfletului si nu este de natura a afecta imaginea publica a magistratului sau prestigiul public al institutiei din care face parte. (…)

Observam ca prima parte a articolului exemplifica modul anormal in care unii politicieni si-ar dori sa functioneze anumite institutii si nu reprezinta in niciun caz afirmatii certe cu privire la o stare existenta in realitate.

In cea de a doua parte a articolului, doamna judecator infiereaza anumite comportamente existente in randul magistratilor, unele cunoscute in spatiul public, aspect ce se circumscrie, in mod evident, speciei literare la care am facut referire”, se arată în clasare.

