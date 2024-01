John Peter Rhys Williams, legendă a rugby-ului mondial, a murit la 74 de ani

Bridgend Ravens a comunicat despre trecerea în neființă a lui JPR Williams, fostul fundaș și președinte al clubului, considerat „o icoană a rugby-ului mondial”.

Abilitățile sale excepționale și viteza l-au plasat printre cei mai distinși jucători din istorie. JPR Williams a reprezentat Țara Galilor în 55 de partide și a triumfat de trei ori în Turneul celor Cinci Națiuni, în anii 1971, 1976 și 1978.

„Lumea rugby-ului a pierdut unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile, un om care a revoluţionat poziţia de fundaş în timpul unei cariere internaţionale de 12 ani, care a inclus 55 de selecţii pentru Ţara Galilor şi opt pentru Leii Britanici şi Irlandezi”, a afirmat preşedintele Welsh Rugby, Terry Cobner, care a fost unul dintre coechipierii săi la Grand Slam-urile din 1976 şi 1978.

Robust, dedicat și atletic, JPR Williams a fost convocat pentru prima oară în echipa Țării Galilor în 1969, când avea doar 19 ani. A devenit titular în meciurile de test ale echipei Lions din Noua Zeelandă doar doi ani mai târziu.

El a fost prezent în fiecare meci din victoria istorică a Lions, contribuind cu un gol esențial de la distanță în al patrulea și ultimul test, care s-a încheiat la egalitate, 14-14.

JPR Williams a făcut parte și din turneul din Africa de Sud din 1974. Însă, nu a participat la turneul din 1977 din Noua Zeelandă după ce i s-a recomandat să se concentreze asupra carierei de chirurg ortoped.

La nivel de club, a evoluat atât pentru London Welsh, cât și pentru Bridgend. Aici a devenit victima celebrei „ștampile faciale” aplicate de către All Black John Ashworth în 1978.

Rana de pe obraz a necesitat 30 de suturi, administrate pe marginea terenului de către tatăl său. Williams s-a întors în teren imediat după și a încheiat meciul. Printre alte realizări notabile se numără un record extraordinar împotriva Angliei.

În cele zece partide disputate împotriva lor pentru Țara Galilor, nu a cunoscut înfrângerea și a reușit să înscrie cinci eseuri.

