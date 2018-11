Jose Mourinho le răspunde CRITICILOR: „I-aș invita să stea pe bancă, însă cred că, probabil, e mai bine să-și petreacă o grămadă de vacanțe în Barbados”

Jose Mourinho s-a dezlănțuit la finalul partidei dintre Manchester United și Young Boys Berna și le-a dat un răspuns tăios criticilor.





Contestat vehement de Paul Scholes și Rio Ferdinand, foști mari jucători ai lui Manchester United, Jose Mourinho a avut un discurs furibund la finalul meciului cu Young Boys Berna. Portughezul a declarat că a avut întotdeauna rezultate în Liga Campionilor și în cele două situații în care a jucat în Liga Europa a câștigat trofeul.

„I-aș invita pe acei oameni să stea pe bancă, însă cred că, probabil, e mai bine să-și petreacă o grămadă de vacanțe în Barbados și să vină la televiziuni atingând prostiile lor electronice. Lăsați-mă să le trimit un mesaj iubitorilor mei, amatori de statistici. Am jucat pe 14 ori în Liga Campionilor și am reușit 14 calificări. Niciodată echipele mele nu s-au oprit în grupe. Cel mai important este să te califici. Numai în două sezoane am fost în Europa League și am luat trofeul de două ori”, a spus Mourinho.

