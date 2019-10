Thrillerul psihologic american 2019, ”Joker” regizat de Todd Phillips a fost lansat recent în cinematografele din toată lumea.

Spectatorii au părăsit sălile de cinema și au cerut interzicerea peliculei, pe motiv că producția instigă la violență. Putina lume a apreciat filmul în care Joaquin Phoenix îl întruchipează pe Arthur Fleck, un individ singuratic, abuzat și cu probleme mintale, a cărui stabilitate este zdruncinată după ce este respins de societate.

Reprezentanții studiourilor Warner Bros au afirmat că filmul nu promovează ori justifică violența din lumea reală. „Intenția filmului, a producătorilor nu a fost aceea de a face din acest personaj un erou”, au spus aceștia. Regizorul i-a îndemnat pe oameni să vadă filmul înainte de a-l critica.

„Nu mi-aș fi putut imagina că va fi atât de discutat în întreaga lume, sincer. Cred că este bine că stârnește discuții și că au loc dezbateri pe baza lui. Este bine să vorbim despre el, dar ar fi de ajutor dacă l-am vedea”, a spus regizorul, la Festivalul de Film din New York.

„Într-adevăr am ieşit de la proiecţia «Joker». Era prea îngrozitor să fiu acolo cu toate modalităţile acelea de a promova violenţa şi problemele mintale.”

„Dacă nu eram la «Joker» cu un prieten, probabil că aş fi ieşit din sală crezând că cineva ar trebui să-i spună lui Trump să tacă… Tipul de lângă mine a ieşit în ultimele minute ale filmului.”

„Printr-o decizie luată în unanimitate, noi patru am ieşit de la proiecţia filmului «Joker». Nu am ieşit dintr-o sală de cinema de ani de zile. Niciodată nu am ieşit dintr-o sală de cinema mai incomod decât acum.”

„Chiar dacă momentan nu avem indicii concrete că ameninţările vor fi reale în oraşul Los Angeles, le transmitem spectatorilor că poliţiştii vor fi vizibili pe străzi”, sunt doar câteva dintre comentariile oamenilor îngroziți, după ce au ieșit din sățile de proiecție, scrie playtech.ro.

