Johnny Depp pare să se refere la Amber Heard în mai multe melodii. „Un câine cu o mâncărime de șapte ani”

Depp este creditat drept scriitorul a două melodii de pe album. Potrivit Sunday Times, ambele par să facă referire la procesul de șapte săptămâni al lui Depp pentru defăimare împotriva lui Heard. Juriul a fost de partea lui Depp, acordându-i mai mult de 10 milioane de dolari daune. Un cântec „Sad Motherfuckin’ Parade” pare să se refere la Heard fără să o numească.

Melodii pentru Amber Heard

Potrivit criticului de Sunday Times, Depp cântă: „Stai acolo ca un câine cu o mâncărime de șapte ani. Și cred că ai spus destule pentru o noapte nenorocită”. Mâncărimea de șapte ani este un fenomen într-o căsnicie în care un partener vrea să plece după șapte ani. Depp și Heard au divorțat după 15 luni.

Într-un alt vers, Depp spune: „Dacă aș avea un ban, nu ți-ar ajunge la mână”. Sentimentul conturează sugestia avocaților lui Depp că bătălia juridică nu a fost despre bani și că Depp ar putea renunța în cele din urmă la daune.

Potrivit mesajelor citite în timpul procesului, Depp a descris-o pe Heard ca fiind „căpătătoare de aur”, după ce a cerut divorțul în 2016 și a primit un ordin de restricție pentru violență domestică împotriva actorului. În timpul procesului, Depp a spus instanței că „nu este mândru de niciun limbaj” pe care l-a folosit pentru Heard, care includea multe alte insulte și termeni derogatori sexual.

Colaborarea cu Jeff Beck

Cealaltă melodie a lui Depp „This is a Song for Miss Hedy Lamarr” pare să se refere la căderea sa după acuzațiile lui Heard de violență domestică. „Șters de aceeași lume care a făcut-o vedetă”, a cântat el, potrivit criticului The Sunday Times. În refren, el a adăugat: „Nu mai cred în oameni”.

Depp cântase deja ultima melodie în mai, în timpul turneului în Marea Britanie cu Beck. Billboard a raportat că albumul a fost intitulat „18”, deoarece, potrivit lui Beck, el și Depp au simțit acea vârstă când au început să cânte împreună. Beck are 78 de ani, iar Depp 59. Depp a adăugat: „Este o onoare extraordinară să cânt și să scriu muzică cu Jeff, cineva pe care acum sunt suficient de privilegiat să-l numesc fratele meu”, potrivit Insider.