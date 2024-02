Monden A murit un cunoscut actor. Era celebru și pentru viața lui amoroasă dezastruoasă







Un celebru actor a murit. El a avut un succes formidabil pe plan profesional, dar nu și în viața amoroasă. Acesta era cunoscut pentru eșecurile sale în relații.

John Savident, cunoscut pentru rolul lui Fred Elliott în Coronation Street, a murit la vârsta de 86 de ani, a anunțat agentul său. Născut în Guernsey în 1938 dintr-un tată pescar local și dintr-o mamă elvețiană, Savident și familia sa au părăsit Insulele Channel și s-au mutat la Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, când avea trei ani.

John Savident a renunțat la poliție pentru actorie

În tinerețe, el a fost polițist în Manchester și a fost înjunghiat în braț în timp ce încerca să despartă o ceartă între bande. A renunțat la cariera de polițist când un producător l-a auzit vorbind într-un pub și i-a oferit un rol ca Robin Hood într-un panto londonez.

Savident a fost căsătorit cu regizoarea de teatru Rona Hopkinson și au avut doi copii. El a primit rolul măcelarului local în săpunul ITV.

Colega lui Sue Nicholls, care a interpretat rolul lui Audrey Roberts, a spus că a fost „foarte tristă” să audă de moartea lui. „Amintirile mele despre am lucrat cu tine dragul John pe stradă sunt o bucurie și vor fi mereu”, a adăugat ea. „Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc că sunteți în viața mea. Multă dragoste pentru tine, prietenii și familia tăi.”

John Savident a avut o viață amoroasă de coșmar

Chiar dacă era faimos, el a avut o viață amoroasă de coșmar. Acesta a avut trei căsătorii și mai multe relații eșuate. Acesta ar fi fost refuzat de mai multe femei cunoscute.

Personajul cu care Savident s-a făcut remarcat a fost ucis în 2006, suferind un accident vascular cerebral în ziua în care trebuia să se căsătorească cu Bev Unwin (Susie Blake). Moartea lui Elliott l-a făcut , de asemenea, pe Roberts, fostul său interes romantic, să mărturisească că încă îl iubește după ce a refuzat cererea lui de căsătorie cu ani în urmă.

Celelalte soții anterioare au fost Maureen Holdsworth (Sherrie Hewson) și servitoarea Eve Sykes (Melanie Kilburn).

Spunea lucrurile de două ori

Una dintre cele mai distinctive trăsături de caracter ale lui Elliott a fost că spunea adesea lucrurile de două ori, de obicei inserând cuvintele „eu spun” între ele – de exemplu: „Best of British is that, I say best of British”. În scena morții el a spus „Fii fericit, spun eu, fii fericit”, potrivit The Guardian.