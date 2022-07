Joe Biden s-a vindecat de COVID. Prima ieșire în spațiul public a președintelui SUA

Doctorul Kevin O’Connor a spus că Joe Biden a făcut două teste de antigen. Testele au fost efectuate marți seara și altul miercuri dimineață. Potrivit medicului, ambele au fost negative. O poză cu acestea a fost publicată pe contul de Twitter al liderului politic. Președintele SUA nu are febră și nu a luat medicamente în ultimele 36 de ore, iar simptomele lui ”sunt aproape complet rezolvate”. Biden va purta mască timp de 10 zile, atunci când este în preajma altor persoane.

Luni, 25 iulie, O’Connor declara că plămânii președintelui sunt „curați”, tensiunea și nivelul de oxigen sunt normale, iar președintele răspunde bine la tratament. Liderul de la Washington, care are schema completă de vaccinare, și două doze de rapel, a fost testat pozitiv pentru prima dată pe 21 iulie. De atunci a intrat în izolare la Casa Albă, luând parte virtual la întâlniri și briefing-uri.

Deoarece președintele s-a vindecat, astăzi, 27 iulie, a avut loc prima sa ieșire publică de la vestea că a fost infectat cu COVID-19. El a făcut apel către toți cetățenii americani să se vaccineze, informează Reuters.

Cum a trecut Biden prin boală

Karine Jean-Pierre, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat, pe 21 iulie, că președintele Joe Biden se simte obosit, îi curge nasul, și ocazional are o tuse uscată. Având în vedere că este vaccinat cu schema completă, și are și cele două doze de rapel, este așteptat ca liderul să răspundă în mod favorabil la tratamentul cu Paxlovid.

La doar o zi distanță, medicul Kevin O’Connor a asigurat că simptomele de COVID-19 ale lui Joe Biden s-au ameliorat. Președintele s-a infectat cu subvarianta BA.5, extrem de contagioasă și care a declanșat un noul val de cazuri în Statele Unite. Într-o scrisoare publicată de medicul Casei Albe, acesta afirmă că Biden a avut o stare febrilă ușoară (37,4 grade Celsius), joi noaptea, dar a răspuns favorabil la Tylenol.