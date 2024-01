Joe Biden, între război și scandal. Președintele, presat să atace Iran. Apar acuzații de corupție legate de România

Joe Biden, Jill Biden și Hunter Biden, la inaugurarea prezidențială din ianuarie 2021. Sursa Foto - Official White House Photo by Chuck Kennedy

Afaceri străine ale familiei Biden, sub lupă: Congresul audiază asociații președintelui Joe Biden, care riscă să fie pus sub acuzare și demis în plin an electoral. Asociații săi dezvăluie secretele afacerilor familiei Biden în străinătate, mai ales cele ale lui Hunter Biden în România. Între timp, președintele este presat de republicanii din Congres să atace Iranul după uciderea a trei soldați americani în Iordania. Lipsa de reacție ar putea arăta slăbiciunea Americii pe plan internațional, iar Joe Biden a declarat că răspunsul la atacarea militarilor americani va fi pe măsură.