Gafa a fost făcută atunci când Biden l-a anunțat pe Buttigieg, fost candidat eșuat în alegerile prezidențiale primare, ca viitor secretar al Transporturilor în administrația sa.

Buttigieg, care este homosexual, este căsătorit cu un bărbat al cărui nume este Chasten.

„Jill și cu mine ne-am bucurat întotdeauna să îi vedem pe Pete și Kristen – ă, Chasten, vreau să zic – împreună în campania electorală”, a spus Joe Biden, după ce a enumerat o meritele nominalizatului său. „Chasten a devenit un prieten apropiat al lui Jill și al meu.”

This is a pattern for Joe Biden.

Last week, Biden said, "For Secretary of Health and Education Services, I nominate Xavier Bacheria."

It's Health and Human Services & Xavier Becerra.

Biden didn't even know the the cabinet office or name of the official.pic.twitter.com/5joLVKgdcc

— Steve Guest (@SteveGuest) December 16, 2020