Kamala Harris devine candidatul democrat la Casa Albă. Reacția lui Joe Biden

Statele Unite. Joe Biden și-a exprimat satisfacția după ce Kamala Harris, vicepreședintele său, a obținut voturile necesare pentru a câştiga învestitura democrată. Ea se va confrunta cu Donald Trump, candidatul Partidului Republican.

Kamala Harris va fi candidatul Partidului Democrat la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie. Ea a primit susținerea colegilor de partid pentru nominalizare, la Convenția democrată.

Liderii Partidului Democrat au anunțat că vicepreședinta Statelor Unite a strâns voturile necesare pentru a primi nominalizarea. Mai bine de jumătate dintre delegați și-au exprimat susținerea pentru Kamala Harris, colaboratoarea lui Joe Biden. Aceștia au votat online în favoarea desemnării.

După aflarea veștii, președintele american s-a declarat mândru de rezultatul obținut de Kamala Harris. Ea are cele mai mari șanse pentru a câștiga învestitura democrată şi pentru a deveni candidat la alegerile prezidenţiale, relatează AFP.

„Una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreşedinte. Acum că ea va deveni candidatul partidului nostru, nu aş putea fi mai mândru”, a afirmat Joe Biden, într-un mesaj pe platforma X.

Președintele american s-a retras din cursa pentru un nou mandat, în favoarea colaboratoarei sale.

