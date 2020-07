Joe Biden și-a descris rivalul pentru președinția Statelor Unite ale Americii din alegerile din noiembrie drept primul președinte rasist al Statelor Unite. Joe Biden, vorbind miercuri, la o întâlnire virtuală organizată de Service Employees International Union, a fost întrebată cum califică descrierea făcută de Președinte Donald Trump virusului COVID-19: „gripă kung” și „virusul Chinei”. Un angajat din domeniul sănătății prezent la întâlnire și-a exprimat îngrijorarea că Trump continuă să dea vina pe asiatici pentru pandemia coronavirusului, transmite Fox News.

„Modul în care împarte oamenii pe baza culorii pielii lor, a originii lor naționale, de unde provin, este absolut bolnav”, a spus Joe Biden.„Niciun președinte în exercițiu nu a făcut acest lucru. Niciodată, niciodată, niciodată. Niciun președinte republican nu a făcut acest lucru. Nici un președinte democrat. Am avut rasiști care au încercat să ajungă președintele SUA. El este primul care a reușit”, a subliniat Joe Biden.

Donald Trump a fost întrebat la scurt timp, în timpul unui briefing de presă de la Casa Albă, despre răspunsul său la acuzație.Președintele SUA a spus încă o dată că nimeni nu a făcut mai mult decât el pentru a ajuta minoritatea afro-americană de la Abraham Lincoln încoace. El a subliniat reforma administrației sale a sistemului de justiție penală; rata scăzută a șomajului în rândul afro-americanilor înainte de pandemie; și crearea în 2017 a „zonelor de oportunitate” – zone care asigurau reduceri de taxe pentru dezvoltatorii din zone defavorizate, ceea ce duce la noi locuințe, întreprinderi și locuri de muncă.

„Ei bine, știi, este interesant pentru că am făcut reforma justiției penale. Am trecut reforma justiției penale, ceva ce Obama și Biden nu au putut face. Am făcut orașe de oportunitate. Am făcut cel mai mare lucru – dacă te uiți la ce am făcut cu zonele de oportunitate, nimeni nu s-a gândit niciodată la un plan ca acesta. Înainte de a veni pandemia din China în țara noastră și să facă cu adevărat lucruri groaznice în toată lumea – aveam cel mai bun climat economic pentru afro-americani, hispano-americani, asiatic-americani – aproape fiecare grup era într-o poziție bună din perspectiva locurilor de muncă”, a declarat Donald Trump.