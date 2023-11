Joe Biden, avertizat de democrați. Scandal uriaș la Casa Albă. Cine se teme de arabi și musulmani

Joe Biden întâmpină probleme chiar în interiorul partidului său. Democrații avertizează că l-ar putea pierde voturi ale comunității arabe și musulmane din America. De asemenea, democraţii se tem că rezultatul alegerilor din 2024 va fi dat peste cap.

Joe Biden, avertizat de democrați: Poate pierde alegerile

„Mesajul a fost transmis. Am avut apeluri cu Casa Albă. Am avut convorbiri cu oficiali DNC. Am spus clar că umanitatea ar trebui să conteze. Dar dacă acesta nu este un calcul pe care îl veți face în acest moment, trebuie să știți vor exista reverberații electorale”. Este avertismentul dat de Abraham Aiyash, un important lider din Camera Reprezentaților.

Aiyash a precizat că liderii arabi care au vorbit cu Casa Albă „sunt îngrijorați” de implicațiile sprijinului lui Biden pentru Israel. I-au transmis preocupările lor preşedintelui. Alți democrați proeminenți din Michigan au împărtășit preocupări similare.

„Cu siguranță niciunul dintre noi nu vrea să vadă partea a doua a unei președinții dezastruoase a lui Trump. Dar, de asemenea, nu îi vom oferi lui Joe Biden un al doilea mandat dacă preocupările noastre nu sunt nici măcar demne de un răspuns”, a spus Abraham Aiyash.

Sursa foto: Facebook

Michigan deține cea mai mare concentrație de arabi americani din SUA

În Michigan sunt peste 310.000 de rezidenți sunt de origine din Orientul Mijlociu sau din Africa de Nord. Mulți din comunitate se angajează să se unească împotriva campaniei de realegere a lui Biden. Cu excepția cazului în care acesta solicită o încetare a focului în război.

Preşedinteşe a fost reticent în a face acest lucru, subliniind cu tărie dreptul Israelului de a se apăra după atacul din 7 octombrie al Hamas. De asemenea, a pus la îndoială estimările furnizate de gruparea teroristă Hamas cu privire la numărul palestinienilor care au murit.

În Michigan, un stat foarte disputat, arabo-americanii deţin 5% din voturi. În alte state disputate, precum Pennsylvania şi Ohio, ei reprezintă între 1,7% şi 2%, a spus Jim Zogby, preşedintele Institutului Arab American.

Biden a câştigat în Michigan 50,6% din voturi în 2020. Faţă de 47,8% cât a obţinut Trump. Iar în Pennsylvania 50,01% faţă de 48,84% pentru Trump. O diferenţă de mai puţin de 81.000 de voturi.

Cu cine ar putea vota musulmanii în 2024

Este puţin probabil ca americanii arabi şi musulmani să îl susţină pe Donald Trump la scrutinul de anul viitor. Dar ar putea să nu participe la alegeri şi să nu voteze pentru Joe Biden.

Abdullah Hammoud, primul primar arabo-american din Dearborn, Michigan, unde se află cea mai mare populaţie musulmană pe cap de locuitor din SUA, a condamnat eşecul preşedintelui de a condamna ameninţările israeliene de a întrerupe furnizarea de apă, electricitate şi alimente pentru peste două milioane de palestinieni din Fâşia Gaza.

Casa Albă a afirmat că este conştientă de criticile aduse politicilor sale şi că a răspuns la acestea prin întâlniri cu oficiali ai administraţiei şi cu membri ai comunităţii.