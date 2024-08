Sport Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Tânăra din Marea Britanie care a uimit lumea Skateboarding-ului







Jocurile Olimpice de la Paris 2024 pun în lumina reflectoarelor sportivi inediți și talentați, oferind o platformă pentru noi discipline sportive și evidențiind diversitatea și spiritul competitiv al mișcării olimpice.

Brown este fără îndoială una dintre atracțiile principale ale skateboarding-ului la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Aceasta continuă să își scrie povestea de succes și să aducă noi dimensiuni acestui sport în plină expansiune.

Micuța vedetă din Marea Britanie

Sky Brown s-a născut pe 7 iulie 2008, ca urmare sportiva a împlinit vârsta de 16 ani înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Paris. S-a născut în Miyazaki, Japonia și vorbește japoneza ca primă limbă. Aceasta concurează pentru echipa Marii Britanii datorită dublei sale cetățenii britanică și japoneză.

Ea a ales să reprezinte Marea Britanie pentru că echipa avea mai puțină presiune. În plus, o încuraja să se distreze în competiții. Sky Brown a început să facă skateboarding când avea doar 3 ani. Sportiva își amintește că skateboardul era jucăria ei preferată când era copil. Când avea 4 ani, tatăl ei a postat pe YouTube un videoclip cu ea făcând skateboarding. Acest lucru a contribuit la lansarea carierei sale.

Părinții lui Brown sunt Stuart și Mieko Brown. Tatăl ei, Stuart, este britanic și a fost și el un skateboarder amator. În timp ce mama ei, Mieko, este japoneză. De asemenea, Brown are un frate mai mic pe nume Ocean. Acesta s-a dovedit a fi și el un skater promițător pe contul lor de YouTube „Sky & Ocean”.

Sky Brown este profesionistă la skateboard-ing. Cu toate acestea, are și o carieră în surfing. Ea a încercat să se califice pentru ambele sporturi la Jocurile de la Paris. Nu a reușit să se califice în surfing, obținând în schimb un loc ca prima rezervă a Marii Britanii. Brown intenționează să practice din nou ambele sporturi la Jocurile din LA 2028.

Accidentările tinerei sportive

Pe lângă faptul că este o atletă desăvârșită, Sky Brown este și o artistă talentată. Ea și-a lansat propriul cântec „Girl” și a câștigat Dancing with the Stars Junior în 2018.

În ciuda faptului că este tânără, Sky Brown a avut parte de numeroase accidentări. O căzătură înfricoșătoare în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice de la Tokyo a lăsat-o cu multiple fracturi craniene. Precum și cu o încheietură și o mână rupte. Cu toate acestea, a reușit să se întoarcă pentru a concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Astfel, a câștigat medalia de bronz.

Brown este o sportivă care practică două sporturi. Aceasta speră ca într-o zi să poată participa la Jocurile Olimpice atât la skateboarding, cât și la surfing.

Ca urmare, și-a făcut debutul olimpic la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Atunci a câștigat medalia de bronz la proba feminină de skateboarding de parc. Avea doar 13 ani la acea vreme, ceea ce a făcut-o cea mai tânără participantă la Jocurile Olimpice de vară din Marea Britanie și cea mai tânără medaliată olimpică. Ea atribuie Jocurilor Olimpice o creștere a acestui sport, spunând că „am arătat cu adevărat o latură cool a skateboarding-ului... și cred că oamenilor le-a plăcut cu adevărat”.

Performanțele lui Sky Brown

Sky Brown are mai multe medalii de adăugat bronzului său olimpic. În 2019, ea a câștigat medalia de bronz la campionatele mondiale, înainte de a reveni pentru a revendica titlul mondial și medalia de aur în 2023. Ea are, de asemenea, două medalii de aur la X Games.

„De la Jocurile Olimpice de la Tokyo, skateboardingul a crescut atât de mult... am arătat cu adevărat o latură cool a skateboardingului și am arătat cu adevărat cultura și cât de frumos a fost, și cred că oamenilor le-a plăcut cu adevărat”.

Sportiva a doborât mai multe recorduri ca tânără skateboarder. Ea deține recordul pentru echipa Marii Britanii atât ca cea mai tânără olimpică de vară, cât și ca cea mai tânără medaliată olimpică, iar în 2023 a devenit prima patinatoare din Marea Britanie care a câștigat un campionat mondial de skateboarding.

Tânăra a câștigat premiul „BBC Young Sports Personality of the Year” în 2021. De asemenea, ea a câștigat premiul „Laureus World Comeback of the Year” în 2022, după ce a revenit după o căzătură care i-a pus viața în pericol și a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

La doar 16 ani, Brown continuă să impresioneze

Sky Brown s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, pentru a doua oară consecutiv, iar tânăra de 16 ani a fost favorită la medalia de aur în proba feminină de park.

Sportiva a fost diagnosticată cu o ruptură completă a MCL în aprilie, după ce s-a accidentat în timp ce filma o parte video. De atunci, ea și-a reabilitat accidentarea și a revenit în competiție la seria de calificări olimpice de la Budapesta.

Brown a revenit în competiție la seria de calificări pentru Jocurile Olimpice de la Budapesta, la sfârșitul lunii iunie, și a terminat concursul pe locul al doilea, asigurându-și astfel locul la Paris.

„La fiecare accidentare pe care am avut-o, m-am întors mai puternică... așa că acesta este momentul meu de a mă gândi cu adevărat la ceea ce vreau să fac în continuare. Chiar îmi pune un foc în inimă și da, se întâmplă, face parte din viață”, a spus tânăra din Marea Britanie.

În ultimele luni, Brown și-a reabilitat accidentarea la ea acasă, în California de Sud. S-a concentrat pe a deveni mai puternică, punând un nou accent pe antrenamentul cu greutăți. De asemenea, ea încorporează o mulțime de antrenamente încrucișate în zilele sale, inclusiv exerciții de tenis și de dans pentru a crește mobilitatea.