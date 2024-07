Sport Jocurile Olimpice. Jaqueline Cristian a pierdut în turul doi al probei feminine. Meci de mare luptă cu Kerber







Franța. Jaqueline Cristian a pierdut în turul doi al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice. Sportiva noastră s-a împiedicat în fața nemțoaicei Angelique Kerber, cu 6-4, 3-6, 6-4.

Jaqueline Cristian a pierdut în turul doi al probei feminine de simplu

După ce a trecut sâmbătă Caroline Garcia, Jaqueline Cristian a pierdut în trei seturi la capătul unui meci care s-a întins pe durata a două ore și 16 minute. Angelique Kerber, fost lider mondial, a fost superioară la capitolul mingi de break, 4/9 față de 3/10.

Jaqueline Cristian a încheiat partida cu 7 ași și cu cinci duble greșeli. Nemțoaica va evolua în optimi în fața canadiancei Leylah Fernandez. Jaqueline Cristian va juca face echipă la dublu cu Ana Bogdan, împotriva japonezelor Shuko Aoyama/Ena Shibahara.

Sportiva noastră a pierdul la capătul unui meci de peste două ore

Cu toate acestea, sportiva noastră a declarat la finalul partidei cu Kerber că înfrângerea nu este atât de dură pe cât pare. Asta în condițiile în care Jaqueline Cristian a jucat de la egal la egal cu fostul număr unu mondial, potrivit Agerpres.

„Deşi astăzi am pierdut, o iau ca pe victorie pentru mentalul meu. Este un câştig. Pentru că am reuşit să fiu la înălţime cu o jucătoare foarte bună şi să fiu de la punct la punct cu ea. Clar, victoria din primul tur înseamnă enorm.

Sunt foarte multe emoţii aici, sunt foarte multe simţuri pe care le ai pe teren şi poate din dorinţa aceea de a câştiga te pierzi un pic. Am simţit asta inclusiv astăzi, dar per total este o experienţă unică, un vis devenit realitate şi nu am decât lucruri bune cu care mă duc acasă”, a declarat Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian va face echipă la dublu cu Ana Bogdan

Jucătoare română a mai precizat că se așteptat ca adversara ei din turul doi să nu cedeze, având în vedere că este ultima ei prezență la Jocurile Olimpice. Jaqueline Cristian a recunoscut că a greșit mai mult decât trebuie, dar și că i-a lipsit norocul.

Mai mult decât atât, temperatura ridicată și atmosfera creată de public a fost în favoarea adversarei din Germania. Cât despre viitorul meci pe care îl va juca la dublu cu Ana Bogdan, Cristian este convinsă că vor face o partidă bună. „Nu ştiu cum va fi la dublu. Ana este fresh, e pregătită, e cu sete de câştig, aşa că vom face tot posibilul să jucăm cât mai bine".