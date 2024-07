Jaqueline Cristian, calificată în sferturile de finală la turneul de la Palermo

Italia. Jaqueline Cristian, clasată pe locul 66 WTA, a avansat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Palermo.

Sportiva a învins-o în optimile de finală pe jucătoarea italiană Lucia Bronzetti, clasată pe locul 70 mondial, cu scorul de 6-3, 6-2, într-o oră și 48 de minute.

În etapa următoare, românca va înfrunta câștigătoarea confruntării dintre Qinwen Zheng (China), cap de serie numărul 1, și Petra Martic (Croația).

Prin avansarea în sferturile de finală, Jaqueline Cristian și-a garantat un premiu de 5750 de euro și 54 de puncte WTA.

Irina Begu s-a calificat și ea în sferturile de finală, unde va întâlni jucătoarea americană Ann Li, începând cu ora 19.00.

După victorie, Jaqueline Cristian a declarat că pe tot parcursul meciului a fost foarte concentrată, pentru că știa că are o adversară extrem de puternică.

De asemenea, jucătoarea de tenis a menționat că vremea îi dă bătăi de cap.

„Am fost foarte concentrată. Știam că am o adversară grozavă și că trebuie să fiu la cel mai înalt nivel. A fost un meci complicat și sunt foarte fericită pentru victorie. Este foarte cald, umiditate este foarte mare. Dar e mai bine la ora asta. Nu prea îmi plac condițiile din timpul zilei. E și mai cald”, a declarat Jaqueline Cristian, potrivit gsp.ro.

Jaqueline a început jocul cu un game câștigat la 0 pe propriul serviciu și a continuat să obțină alte trei game-uri consecutive, schimbând astfel cursul meciului în favoarea ei.

La scorul de 2-3, jucătoarea italiană a avut dificultăți medicale și a avut nevoie de bandajare a piciorului stâng.

Ready for some evening action? 🌙 Lucia Bronzetti vs. Jaqueline Cristian for a spot in the quarters!#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/eXvldFrcfr

— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 18, 2024