EVZ Special Jocurile Olimpice: Au devenit ca un Eurovision. Cum va arăta festivitatea de închidere. Video







În cadrul podcastului de pe canalul de YouTube Hai România difuzat astăzi, 8 august 2024, Robert Turcescu și Bogdan Comaroni au discutat despre imaginea pe care Jocurile Olimpice o afișează în zilele noastre.

Jurnaliștii au făcut o comparație cu cu evenimentele din anii trecuți, atunci când România chiar conta în clasamentul Olimpiadei.

„Mie Olimpiada nu mi-a produs o mare plăcere. Nu mai este cum era pe vremuri. Mai ales în perioada în care România avea peste 30 de medalii. Am avut ani în care am avut câte 50-60 de medalii. Este adevărat că am avut și Olimpiadă pe care au boicotat-o rușii. Noi cu ei ne băteam pe medalii. Aveam medalii la multe sporturi. Și acum te uiți la Olimpiadă și vezi noul trend.”, declară Bogdan Comaroni.

Jocurile Olimpice acum

Și, ca o imagine în oglindă, Robert Turcescu pune în fața publicului imaginea de acum a Jocurilor Olimpice. „Este trist unde s-a ajuns”, spune Robert Turcescu.

„Au profitat de această Olimpiadă ca să aducă această chestiune legată de transgenderism, ecologism dusă la extrem mai aproape de oameni. Practic au transformat povestea asta cu Olimpiada într-o defilare a tuturor acestor teme globaliste. Mă întreb, cum o să arate festivitatea de închidere a acestei Olimpiade?”, mai punctează Robert Turcescu.

În completarea acestuia, Bogdan Comaroni are o interevenție în care compară Olimpiada cu Eurovision. Susținând că „ambele evenimente au ajuns să fie greu de vizionat”

„După scandalul de la început eu cred au renunțat la câteva accente. Oricum, ce am observat este că Olimpiada a devenit ca un Eurovision. Înainte Eurovisionul era chiar pe bune, era un concurs de muzică ușoară care era foarte așteptat. Acolo se nășteau hiturile. Dar la un moment dar, acum vreo 20 de ani au fost primele începuturi din astea. La început a fost vorba despre politică și mai apoi au trecut la femeia cu barbă ca acum să ajungă din nou la politică, cum este exemplul războiului. Nu te mai poți uita la Eurovision, pe mine mă lasă rece. Și acum, dacă te întorci la Olimpiadă acoperă exact aceleași subiecte”, explică Bogdan Comaroni.

Întreg podcastul poate fi urmărit aici.