Semnal de alarmă din interiorul Sistemului: Jocurile de culise pentru păstrarea controlului asupra Justiției

Este o naivitate ca cineva să-și închipuie că aburii din oala așezată pe foc nu vor arunca cât colo capacul așezat cu grijă, pe măsură ce lichidul din incintă va prinde să clocotească. Este doar o chestiune de timp și acumulare a presiunii critice. Fenomenul nu este valabil doar în sfera termodinamicii, dar și a acumulărilor de tensiuni de orice fel, în orice zonă a existenței umane. Astfel, se vede cu ochiul liber, din ce în ce mai mulți magistrați, din ce în ce mai mulți profesioniști angrenați în activitățile de zi cu zi ale Justiției, joacă rolul moleculelor care nu mai rabdă, pentru că au acumulat o energie de ne-mai-dus, și pulverizează capacul Legii Tăcerii, a Omertei care a făcut să nu se afl e că mai mult de zece ani Justiția a servit ca armă politică de eliminare a elementelor indezirabile din politică, afaceri și patronat media. Astăzi, unul dintre aceste personaje, afl at într-o zonă de maximă importanță a Justiției, trage un serios semnal de alarmă cu privire la paralizarea sau măcar discreditarea a două entități cu un rol extrem de important în reașezarea Justiției în matca ei constituțională: Inspecția Judiciară a CSM și Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Publicăm mărturia acestui insider cu protejarea identității sale din motive clare.





Într-o ţară dezmembrată de ură şi scandal, justiţia nu îşi onorează sub nicio formă obligaţiile care îi revin. În loc să contribuie la însănătoşirea naţiunii, magistraţii se lasă atraşi în partizanate politice care distrug şi ultimele fărâme de credibilitate ale unui sistem ce pare a fi scăpat de sub control. Deşi deplasările şi vaietele „vasilicilor” par a fi acum cele mai importante evenimente ale justiţiei, un moment vital pare să treacă neobservat: concursul pentru numirea inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare. Dincolo de orice dubiu, Inspecţia Judiciară este o instituţie de bază a sistemului judiciar.Este singura care, în actuala configuraţie legală, are competenţa de a le spune magistraţilor că au greşit. Şi de a-i trage la răspundere.

Iar pentru că onorabilii noştri magistraţi fug de răspundere ca dracul de tămâie, Inspecţia Judiciară este, de ceva timp, o ţintă predilectă a celor care se cred mici dumnezei. În spatele lor stă mândru şi semeţ Binomul care ştie că o Inspecţie Judiciară puternică, la fel ca şi Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, înseamnă de fapt primul pas spre o justiţie corectă.

De aceea, concursul pentru numirea Inspectorului şef a reprezentat o miză uriaşă pentru Statul paralel. Bilanţul Inspecţiei a arătat, dincolo de orice dubiu, că cetăţenii au tot mai puţină încredere în magistraţi. Deşi numărul celor care au fost sancţionaţi nu reprezintă oglinda fidelă a situaţiei disciplinare reale, este evident că inspectorii judiciari deranjează prin propunerile de sancţionare care, cel puţin în privinţa procurorilor, nu au nicio relevanţă în ochii Secţiei pentru procurori, devenită cooperativa Nufarul pentru portocalele Sistemului.

În fapt, membrii CSM procurori tratează Inspecţia judiciară ca pe o anexă insignifiantă, făcând un veritabil scut în jurul procurorilor a căror „probitate” morală şi profesională este notorie.

În acelaşi timp, numirea Inspectorului şef a scos la iveală mecanismele incredibile prin care, chiar prin mâna unui înalt magistrat din cadrul CSM, sistemul, care doreşte să controleze în continuare justiţia, dorea să distrugă orice urmă de credibilitate a Inspecţiei Judiciare prin respingerea candidaturii actualului Inspector şef.

Dincolo de simpatii sau reţineri, orice observator de bună credinţă va recunoaşte că, în timpul primului său mandat, alături de Inspectorul şef adjunct, Inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare a dat semnalul cu privire la abuzurile săvârşite în numele legii, scoţând de sub preş mizeria acumulată în atâţia ani. Curajul lor a deranjat, aşa încât s-a încercat, prin toate mijloacele, umilirea publică. După derularea interviului, au apărut în presă „dezvăluiri” ale „surselor”, menite să distrugă orice urmă de credibilitate a membrilor Comisiei, care nu sunt în graţiile Statului Paralel, în condiţiile în care ordinul pe unitate a fost „distrugeţi-l pe Netejoru!”. Nivelul acuzaţiilor a coborât atât de mult încât s-a spus că ora de începere a şedinţei a fost modificată, pentru ca un onorabil membru să nu poată ajunge la şedinţă.

